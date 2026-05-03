domingo 3  de  mayo 2026
FÚTBOL

Vinicius retrasa el título liguero del Barcelona

Un doblete de Vinicius (55', 66') dejó el título liguero en el aire, al menos hasta el próximo domingo, en el que el Real Madrid se medirá al Barcelona

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El Real Madrid ganó 2-0 en el campo del Espanyol este domingo en la 34ª jornada de LaLiga, aplazando así el título matemático del Barcelona, que necesitaba que los blancos no vencieran para ser ya campeones.

Un doblete de Vinicius (55', 66') deja el título liguero en el aire, al menos hasta el próximo domingo en que el Clásico entre los dos gigantes del fútbol español puede decidir el campeonato.

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La victoria permite a los merengues mantenerse a once puntos de los barcelonistas a falta de cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando se cierre el lunes la actual fecha.

El Real Madrid salió dispuesto a impedir que el Barça revalidara este domingo el título liguero, pero le costó encontrar el camino ante un Espanyol que no dudaba en presionar.

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Vinicius tuvo la primera al rematar al palo de media vuelta (8'), pero el Real Madrid tendría que esperar.

El delantero brasileño mantuvo desde el inicio su guerra particular con el defensa Omar El Hilali.

El zaguero marroquí del Espanyol estuvo a punto de ser expulsado por una falta sobre "Vini", pero el árbitro cambió la roja directa por amarilla tras acudir al VAR (25').

Marcando el camino

El partido se fue al descanso con un susto para los merengues en un remate de cabeza de Cabrera al saque de un córner, que despejó Andriy Lunin (45+3').

Tras la pausa, el Real Madrid siguió espeso hasta que Vinicius agarró el balón, hizo una pared con Gonzalo, recortó en el área y batió por bajo a Marko Dmitrovic (55').

En ausencia del lesionado Kylian Mbappé, Vinicius fue el faro ofensivo de los merengues con sus internadas por la banda.

El brasileño volvió a mostrar su mejor cara ocupando todo su espacio en ausencia del goleador francés.

"Ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo dos golazos", dijo el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que aseguró, además, que Vinicius fue "líder en la parcela ofensiva del equipo, siendo una amenaza total cada vez que cogía el balón".

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Vinicius aumentó la cuenta de su equipo con otra galopada al área, donde pasó a Jude Bellingham, que devolvió de tacón para que su compañero definiera a la escuadra (66').

Con el 2-0, los merengues se soltaron y empezaron a dominar a un Espanyol que perdió el orden que había tenido hasta entonces.

Vinicius volvió a aparecer para dejar un balón al argentino Franco Mastantuono, que tiró desde la frontal, poniendo a prueba a Dmitrovic (79').

Arbeloa acabó retirando al brasileño (83') porque "no quería jugármela y que no estuviese en el clásico" contra el Barcelona.

El Espanyol dio un pasito en los últimos minutos, pero no pudo hacer nada por remontar y sumó un partido más sin ganar.

Los pericos no conocen la victoria en todo lo que va de 2026 y se encuentran a apenas cinco puntos del descenso.

FUENTE: AFP

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