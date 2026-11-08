domingo 8  de  noviembre 2026
Tenis

Carlos Alcaraz conquista su primer Masters 1000 de París tras vencer a Shelton

Carlos Alcaraz venció a Ben Shelton por 7-6 y 7-5 para conquistar su primer Masters 1000 de París y sumar su quinto título de 2026.

El español Carlos Alcaraz celebra con el trofeo tras ganar la final individual masculina del torneo ATP Masters 1000 de París contra el estadounidense Ben Shelton en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 8 de noviembre de 2026.

El español Carlos Alcaraz celebra con el trofeo tras ganar la final individual masculina del torneo ATP Masters 1000 de París contra el estadounidense Ben Shelton en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 8 de noviembre de 2026.

Dimitar DILKOFF / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Carlos Alcaraz (3º del ranking ATP) conquistó este domingo su primer título en el Masters 1000 de París, después de derrotar al estadounidense Ben Shelton (4º) por 7-6 (7/5) y 7-5 en una final de alto nivel disputada en la capital francesa.

El tenista murciano, de 23 años, puso fin a una asignatura pendiente en un torneo que se le había resistido desde su debut en 2021, cuando nunca había conseguido superar los cuartos de final. Además, sumó su quinto título de la temporada 2026 y el segundo consecutivo en pista cubierta, después de su triunfo en el ATP 500 de Viena a finales de octubre.

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«Durante mucho tiempo fue complicado venir aquí, hubo derrotas dolorosas, pero seguimos adelante, todos juntos, paso a paso. Gracias a mi equipo por apoyarme», expresó Alcaraz después de levantar el trofeo, entregado por la leyenda alemana Boris Becker.

El español también reconoció su evolución en las pistas bajo techo, una superficie en la que históricamente había encontrado mayores dificultades.

Alcaraz se toma la revancha ante Shelton

La final de París también representó una oportunidad de revancha para Alcaraz, quien había perdido frente a Shelton en los octavos de final del US Open. Aquel encuentro quedó marcado por su finalización a las 3:33 de la madrugada, después de cuatro horas y 28 minutos de partido y cinco sets.

Esta vez, el murciano consiguió imponerse en dos mangas. El primer parcial estuvo marcado por la igualdad, con ambos jugadores defendiendo sus respectivos servicios y protagonizando intercambios de gran intensidad.

Shelton dispuso de seis oportunidades de rotura, mientras que Alcaraz tuvo dos, pero ninguno consiguió quebrar el saque de su rival. La manga se resolvió en el tie-break, donde el español aprovechó un error del estadounidense para imponerse por 7-5 después de una hora y cinco minutos.

En el segundo set, Shelton consiguió el primer break del encuentro para colocarse 3-2, pero Alcaraz reaccionó y recuperó la igualdad con dos grandes golpes de passing ante las subidas a la red del estadounidense.

Cuando Shelton sacaba con 6-5 para intentar forzar el desempate, perdió precisión y concedió dos bolas de partido. Alcaraz aprovechó la primera oportunidad para cerrar el encuentro y celebrar su consagración en París.

El noveno Masters 1000 y el título 29 de su carrera

Con este triunfo, Alcaraz alcanzó su noveno título de categoría Masters 1000 y el primero desde Cincinnati en agosto de 2025. Además, elevó a 29 su colección de trofeos como profesional, quedándose a uno de los 30 que acumula su gran rival, el italiano Jannik Sinner.

El español también se acercó a los registros históricos de Mats Wilander y Roger Federer, quienes conquistaron 30 títulos antes de cumplir los 24 años.

El éxito en París tiene un valor especial para Alcaraz, que atravesó una temporada complicada por una lesión en la muñeca derecha que lo mantuvo cuatro meses alejado de las pistas, entre abril y agosto.

Por su parte, Shelton felicitó al campeón durante la ceremonia de entrega de premios y destacó la dificultad de conquistar los títulos de Viena y París en apenas dos semanas.

«No creo que la gente se dé cuenta de lo difícil que es ganar aquí y en Viena, ganar diez partidos en dos semanas. Estoy muy contento de que estés de vuelta y con salud», manifestó el estadounidense.

Alcaraz apunta ahora a las Finales ATP de Turín

Después de conquistar París, Alcaraz centrará su atención en las Finales ATP, que reunirán a los ocho mejores tenistas de la temporada en Turín, Italia, del 15 al 22 de noviembre.

El murciano reconoció que está ganando confianza en las pistas cubiertas y espera trasladar las buenas sensaciones de Viena y París al último gran desafío del calendario.

«Me siento cómodo, estoy mejorando en pistas indoor. Intentaré hacer las mismas cosas en Turín y veremos, jugaré mi tenis y disfrutaré», aseguró el español.

Alcaraz llegará a la cita italiana con la confianza de haber conquistado dos títulos consecutivos bajo techo y con el objetivo de cerrar una temporada marcada por los desafíos físicos y su regreso a la máxima competición.

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