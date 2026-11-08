domingo 8  de  noviembre 2026
Fórmula 1

Lando Norris conquista el GP de Brasil y Mercedes se corona campeón de constructores de F1

Lando Norris ganó el GP de Brasil de F1 en Interlagos, mientras Mercedes aseguró su noveno título de constructores con Russell y Antonelli.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, observa su trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en São Paulo, Brasil, el 8 de noviembre de 2026.&nbsp;

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, observa su trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en São Paulo, Brasil, el 8 de noviembre de 2026. 

Miguel Schincariol / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El británico Lando Norris (McLaren) se llevó este domingo la victoria en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado en el circuito de Interlagos, en São Paulo. La carrera también dejó como protagonista a Mercedes, que aseguró matemáticamente el Campeonato de Constructores de 2026 gracias al cuarto puesto de George Russell y al quinto de Kimi Antonelli.

Norris, vigente campeón mundial y autor de la pole position, cruzó primero la línea de meta para conseguir su decimocuarta victoria en la máxima categoría del automovilismo. El británico estuvo acompañado en el podio por los dos pilotos de Red Bull: el neerlandés Max Verstappen, segundo, y el francés Isack Hadjar, tercero.

Lee además
El español Carlos Alcaraz celebra con el trofeo tras ganar la final individual masculina del torneo ATP Masters 1000 de París contra el estadounidense Ben Shelton en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 8 de noviembre de 2026.
Tenis

Carlos Alcaraz conquista su primer Masters 1000 de París tras vencer a Shelton
El centrocampista español del Barcelona, ​​Fermín López (#07), anota el segundo gol de su equipo a pesar de la actuación del portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak (#13), durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el FC Barcelona 
Fútbol

Barcelona remonta al Atlético de Madrid y asegura el liderato de LaLiga

«Lo más importante hoy era mantener la calma, no cometer errores, y he conseguido lo que quería. Es fantástico estar en lo más alto del podio, y qué bien haberlo conseguido en Interlagos», expresó Norris tras su triunfo.

Mercedes conquista su noveno título de constructores

La escudería Mercedes aseguró el campeonato de constructores gracias a los resultados de sus dos pilotos en Interlagos. George Russell finalizó cuarto y Kimi Antonelli cruzó la meta en la quinta posición, resultados suficientes para garantizar la corona por delante de Ferrari.

Se trata del noveno título de constructores para la marca alemana, que vuelve a conquistar este campeonato por primera vez desde 2021 y pone fin al dominio de McLaren, ganador de las dos últimas temporadas.

Con nueve campeonatos, Mercedes iguala a Williams como la tercera escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1, por detrás de Ferrari (16) y McLaren (10).

El resultado también representa un nuevo éxito para Antonelli, quien conquistó el campeonato de pilotos de 2026 hace una semana en México, con apenas 20 años y 68 días, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Verstappen protagoniza una remontada espectacular

Uno de los grandes protagonistas del GP de Brasil fue Max Verstappen. El neerlandés arrancó desde la vigesimoprimera posición, pero protagonizó una remontada que le permitió finalizar segundo y subir nuevamente al podio.

El cuatro veces campeón mundial demostró su capacidad para avanzar posiciones en una carrera complicada por las condiciones de la pista. Verstappen ya había conseguido una remontada memorable en Interlagos hace dos años, cuando ganó después de salir desde el decimoséptimo puesto.

«¡Fue una carrera muy exigente! Las primeras vueltas fueron fundamentales. Nos fue muy bien con los neumáticos intermedios, pero después no tanto. Aun así, salir desde la P21 y terminar en el podio es un buen resultado», comentó el piloto de Red Bull.

La lluvia condicionó la carrera en Interlagos

La vigésima prueba de las 23 previstas en el calendario comenzó con el asfalto húmedo, aunque sin precipitaciones. Después de las fuertes lluvias del sábado, que retrasaron la clasificación, los pilotos afrontaron la salida con neumáticos intermedios.

Norris perdió inicialmente el liderato ante Antonelli y posteriormente fue superado por Liam Lawson. Sin embargo, los errores de sus rivales le permitieron recuperar terreno y volver a colocarse en la primera posición.

La pista mojada provocó varios trompos y salidas, incluido uno de Antonelli en la vuelta 19. Norris aprovechó esa situación para recuperar el liderato y conservarlo hasta la bandera a cuadros.

La lluvia regresó con mayor intensidad en las últimas diez vueltas, aunque no modificó las posiciones finales.

Con los campeonatos de pilotos y constructores ya definidos, la Fórmula 1 continuará su calendario en Las Vegas antes de cerrar la temporada 2026 con los grandes premios de Catar y Abu Dabi.

Temas
Te puede interesar

Mucho dinero y pocos resultados: 5 contratos que encendieron las alarmas en MLB

La tercera tampoco fue la vencida para los Rays

Hamilton asegura que resolvió sus diferencias con Leclerc en Ferrari

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento
ELECCIONES 2026

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Amplía bloqueo

Ejército de EEUU anuncia la operación "Puerta de hierro" para impedir a Irán transportar armas por tierra

El presidente de Israel, Isaac Herzog (derecha), y el líder del bloque de oposición israelí, Gadi Eisenkot, posan con el mandato firmado para formar un nuevo gobierno durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente en Jerusalén el 8 de noviembre de 2026.
POLÍTICA

Presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot formar Gobierno pese a victoria electoral de Netanyahu

Manuel Turizo ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.
MÚSICA

Manuel Turizo levanta al Santiago Bernabéu con sus ritmos latinos

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Te puede interesar

Elecciones en Venezuela, el própósito de María Corina Machado en conferencia de prensa en la UCAB el 29 de octubre de 2026. 
VENEZUELA

Transición política en Venezuela es parte de un acuerdo bipartidista en EEUU

Por Olgalinda Pimentel
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento
ELECCIONES 2026

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento

 Esta imagen, facilitada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía de Ecuador el 23 de octubre de 2026, muestra a la excandidata presidencial Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, bajo custodia policial durante su detención
Investigación

¿De dónde salieron los $500.000 que llevaron a la detención de Luisa González en Ecuador?

Donald Trump, presidente de EEUU 
POLÍTICA

Trump advierte de que la victoria demócrata en las legislativas supone un "retroceso gigantesco" para el país