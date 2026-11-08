Lando Norris conquista el GP de Brasil y Mercedes se corona campeón de constructores de F1

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, observa su trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en São Paulo, Brasil, el 8 de noviembre de 2026.

El británico Lando Norris (McLaren) se llevó este domingo la victoria en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado en el circuito de Interlagos, en São Paulo. La carrera también dejó como protagonista a Mercedes, que aseguró matemáticamente el Campeonato de Constructores de 2026 gracias al cuarto puesto de George Russell y al quinto de Kimi Antonelli.

Norris, vigente campeón mundial y autor de la pole position, cruzó primero la línea de meta para conseguir su decimocuarta victoria en la máxima categoría del automovilismo. El británico estuvo acompañado en el podio por los dos pilotos de Red Bull: el neerlandés Max Verstappen, segundo, y el francés Isack Hadjar, tercero.

Fútbol Barcelona remonta al Atlético de Madrid y asegura el liderato de LaLiga

«Lo más importante hoy era mantener la calma, no cometer errores, y he conseguido lo que quería. Es fantástico estar en lo más alto del podio, y qué bien haberlo conseguido en Interlagos», expresó Norris tras su triunfo.

Mercedes conquista su noveno título de constructores

La escudería Mercedes aseguró el campeonato de constructores gracias a los resultados de sus dos pilotos en Interlagos. George Russell finalizó cuarto y Kimi Antonelli cruzó la meta en la quinta posición, resultados suficientes para garantizar la corona por delante de Ferrari.

Se trata del noveno título de constructores para la marca alemana, que vuelve a conquistar este campeonato por primera vez desde 2021 y pone fin al dominio de McLaren, ganador de las dos últimas temporadas.

Con nueve campeonatos, Mercedes iguala a Williams como la tercera escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1, por detrás de Ferrari (16) y McLaren (10).

El resultado también representa un nuevo éxito para Antonelli, quien conquistó el campeonato de pilotos de 2026 hace una semana en México, con apenas 20 años y 68 días, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Verstappen protagoniza una remontada espectacular

Uno de los grandes protagonistas del GP de Brasil fue Max Verstappen. El neerlandés arrancó desde la vigesimoprimera posición, pero protagonizó una remontada que le permitió finalizar segundo y subir nuevamente al podio.

El cuatro veces campeón mundial demostró su capacidad para avanzar posiciones en una carrera complicada por las condiciones de la pista. Verstappen ya había conseguido una remontada memorable en Interlagos hace dos años, cuando ganó después de salir desde el decimoséptimo puesto.

«¡Fue una carrera muy exigente! Las primeras vueltas fueron fundamentales. Nos fue muy bien con los neumáticos intermedios, pero después no tanto. Aun así, salir desde la P21 y terminar en el podio es un buen resultado», comentó el piloto de Red Bull.

La lluvia condicionó la carrera en Interlagos

La vigésima prueba de las 23 previstas en el calendario comenzó con el asfalto húmedo, aunque sin precipitaciones. Después de las fuertes lluvias del sábado, que retrasaron la clasificación, los pilotos afrontaron la salida con neumáticos intermedios.

Norris perdió inicialmente el liderato ante Antonelli y posteriormente fue superado por Liam Lawson. Sin embargo, los errores de sus rivales le permitieron recuperar terreno y volver a colocarse en la primera posición.

La pista mojada provocó varios trompos y salidas, incluido uno de Antonelli en la vuelta 19. Norris aprovechó esa situación para recuperar el liderato y conservarlo hasta la bandera a cuadros.

La lluvia regresó con mayor intensidad en las últimas diez vueltas, aunque no modificó las posiciones finales.

Con los campeonatos de pilotos y constructores ya definidos, la Fórmula 1 continuará su calendario en Las Vegas antes de cerrar la temporada 2026 con los grandes premios de Catar y Abu Dabi.