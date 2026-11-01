Alcaraz se impone con autoridad y conquista el ATP 500 de Viena

El español Carlos Alcaraz alza los brazos en señal de triunfo luego de conquistar el ATP 500 de Viena, el 1 de noviembre de 2026.

VIENA.- El español Carlos Alcaraz , N.3 del mundo, conquistó este domingo con brillantez el torneo ATP 500 de Viena al vencer en la final al australiano Alex de Miñaur (6-1, 6-4) en algo menos de hora y media de partido.

Alcaraz confirma así su buen estado de forma en este final de temporada, después de haberse impuesto en Tokio hace cuatro semanas. En la capital austríaca no cedió ningún set en cinco partidos, para conquistar el 28º título de su carrera.

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"Obviamente ha sido una semana muy emotiva e increíble para mí. Aprendí mucho, a seguir hacia adelante, paso a paso, jugando en pistas cubiertas y tratando de ganar más confianza jugando en esta superficie", afirmó 'Carlitos', que disputará en la nueva semana el Masters 1000 de París.

Este domingo no dio opción a De Miñaur (10º), al que derrotó por séptima vez en otros tantos enfrentamientos. El último antes de Viena se remontaba al Abierto de Australia, a comienzos de 2026.

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En la capital austríaca, el murciano de 23 años cerró el partido en su primer "match ball", en 1 hora y 27 minutos.

En el primer set se adelantó rápidamente 4-0 al romper en dos ocasiones el saque del australiano, antes de cerrar 6-1 con un nuevo "break" en tan solo 36 minutos de juego.

La segunda manga estuvo mucho más disputada, pero Alcaraz aprovechó su primera bola de set, otra vez sobre el servicio de De Miñaur, para sentenciar con una derecha ganadora que besó la línea de fondo.

Lesión superada

Campeón a principios de temporada del Abierto de Australia y del torneo de Doha, Alcaraz estuvo alejado de las pistas desde mediados de abril hasta finales de agosto debido a una lesión en la muñeca derecha.

Pero desde su regreso a la competición en el US Open, el español ha ganado 15 de sus 17 partidos en torneos (más una victoria en la Laver Cup), con unos cuartos de final en Nueva York perdidos ante el estadounidense Ben Shelton y un título en Tokio a comienzos de octubre.

Tras un frenazo en el Masters 1000 de Shanghái, eliminado en dieciseisavos de final por el belga Zizou Bergs, el siete veces ganador de torneos de Grand Slam —Abierto de Australia 2026, Roland Garros 2024 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024 y US Open 2022 y 2025— volvió a pisar el acelerador en Viena esta semana.

En la carrera hacia el Masters de final de año, reservado a los ocho mejores de la temporada, De Miñaur protagonizó esta semana la mejor operación, subiendo al noveno puesto (el último que da la clasificación debido a la lesión de Jannik Sinner) antes del Masters 1000 de París.

FUENTE: AFP