Carreras de Austin y México tendrán singular elección de neumáticos anuncia Pirelli

Para las dos primeras carreras de la gira americana, Pirelli ha informado que habrá un salto en los compuestos de los neumáticos en las carreras en COTA y el Autódromo Hermanos Rodriguez (AHR).

Mediante un comunicado oficial, Mario Isola, director de Motorsport de Pirelli, ha dado a conocer que las próximas dos carreras en suelo americano tendrán una peculiaridad, pues los equipos deberán utilizar compuestos no consecutivos durante el fin de semana de carrera.

Esta decisión llama la atención pues hasta Austin y México, Bélgica había sido la primera sede en la temporada en la que el proveedor de neumáticos había optado por dicha táctica.

Estrategias variadas y más acción en la pista

Isola explica que la razón detrás de esta decisión es la de motivar a los equipos a generar diferentes estrategias, lo que se traduce en más acción en la pista.

De acuerdo a declaraciones del director de Motorsport de Pirelli, después de realizar diversas pruebas, concluyeron que era imprescindible saltarse un compuesto lo que provocaría que los equipos eligieran estrategias con dos paradas en vez de una.

“Creemos que crear una brecha más grande entre el duro y el medio significa que si un equipo quiere usar el duro y apuntar a una carrera de una parada, será penalizado por un neumático más lento. Mientras que si un equipo quiere ser agresivo, y eso significa pasar a una estrategia de dos paradas, en ese momento puedes usar el medio y el suave que son más rápidos”, explica Isola.

Para la ronda del Gran Premio de los Estados Unidos que se correrá en el Circuito de las Américas, las escuderías dispondrán de los siguientes neumáticos: C1 como el duro, C3 como el medio y C4 como el blando.

Por su parte, en el Gran Premio de México 2025 los pilotos deberán crear sus distintas estratégicas a partir de los compuestos C2 como el duro, C4 como el medio y finalmente C5 como el blando.

Aunque en si mismos ambos trazados, COTA y el Hermanos Rodriguez tienen diferencias significativas en cuanto a sus características técnicas, sí tienen en común la degradación de los neumáticos, por lo que el reto en estas pistas es el de gestionar la temperatura y desgaste para lograr el mejor resultado.

La gira americana, de las más esperadas por el público latino, iniciará este fin de semana en Austin, para trasladarse una semana después al AHR con el Mexico GP 2025, siguiendo con la carrera en Interlagos y finalizando en territorio norteamericano con el GP de Las Vegas.