Detienen en EEUU a palestino que habría participado en ataques a Israel el 7 de octubre de 2023

"Tras esconderse en Estados Unidos, este monstruo fue hallado y acusado de participar en las atrocidades del 7-O", declaró la fiscal general Pam Bondi

Cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, Israel, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023.&nbsp; &nbsp;

Cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, Israel, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023. 

 

Oren ZIV / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las autoridades estadounidenses anunciaron este viernes que detuvieron a un hombre palestino que supuestamente participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí y que actualmente residía en la ciudad de Lafayette, en el estado de Luisiana.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que informó que la detención tuvo lugar en la víspera, identificó al acusado como Mahmud Amin Yaqub al Muhtadi, de 33 años y nacido en la Franja de Gaza.

"Tras esconderse en Estados Unidos, este monstruo fue hallado y acusado de participar en las atrocidades del 7-O, el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto", declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. "Tras esconderse en Estados Unidos, este monstruo fue hallado y acusado de participar en las atrocidades del 7-O, el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto", declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Asimismo, aseguró que su oficina "se dedica a encontrar y enjuiciar a los responsables de ese horrible día, incluido el asesinato de decenas de estadounidenses", a pesar de que "nada puede sanar por completo las cicatrices del brutal ataque" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

El fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John Eisenberg, explicó que, cuando Al Muhtadi se enteró del ataque, "entró en acción": Se armó, reclutó a más merodeadores y luego entró en Israel, donde existen pruebas que le sitúan cerca de una de las comunidades israelíes más afectadas. Posteriormente, obtuvo "fraudulentamente" un visado para entrar en Estados Unidos, "donde esperaba pasar desapercibido".

Según documentos judiciales, Al Muhtadi es un agente del brazo militar del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, las Brigadas de Resistencia Nacional, un grupo paramilitar con sede en Gaza que participó en el ataque contra territorio israelí hace dos años.

FUENTE: EUROPA PRESS

