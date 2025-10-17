viernes 17  de  octubre 2025
Fórmula 1

Piastri asegura que en McLaren no hay favoritismo por Lando Norris

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato mundial de Fórmula 1, dijo este jueves que su escudería McLaren, "no favorecía" al británico Lando Norris

El piloto australiano Oscar Piastri, ganador de McLaren, saluda en el podio tras el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, el 27 de julio de 2025.&nbsp;

El piloto australiano Oscar Piastri, ganador de McLaren, saluda en el podio tras el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, el 27 de julio de 2025. 

Dimitar DILKOFF / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato mundial de Fórmula 1, dijo este jueves que su escudería McLaren, "no favorecía" al británico Lando Norris, su compañero de equipo y rival por el título esta temporada.

En el último Gran Premio, celebrado hace dos semanas en Singapur, Norris chocó con Piastri y acabó en el tercer lugar. El británico quedó por delante del piloto de Melbourne, que había largado dos posiciones más arriba.

Lee además
El piloto británico de McLaren, Lando Norris, camina por el paddock después de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka, en Suzuka, prefectura de Mie, el 4 de abril de 2025.
Fórmula 1

McLaren prepara el camino en Austin para titulo de la pareja Piastri - Lando Norris
El delantero turco #10 de la Juventus, Kenan Yildiz, es sustituido durante el partido de la Serie A italiana entre la Juventus y el AC Milan en el Estadio Allianz de Turín el 5 de octubre de 2025. 
Fútbol

Juventus en el ojo del huracán de la UEFA otra vez

Piastri, que cuenta con 22 puntos de ventaja sobre su vecino de garaje, calificó la maniobra de su compañero de equipo en un mensaje de radio como "poco deportiva".

El australiano parece haber dejado atrás este incidente y ha calmado los ánimos antes del Gran Premio de Estados Unidos, previsto para este fin de semana en Austin (Texas), la decimonovena de las 24 pruebas.

"Hemos analizado el incidente y se ha considerado que Lando fue el responsable. Pero les aseguro que no hay favoritismo (hacia Norris). Es muy difícil decidir en directo si pedirle que me dejara pasar era lo correcto", explicó Piastri ante una multitud de periodistas.

El líder del campeonato del mundo también pareció que no debería ser favorecido por el simple hecho de estar liderando el campeonato.

"No creo que lo hiciera intencionalmente, solo fue un pequeño error de cálculo. Por lo tanto, no creo que yo deba tener prioridad. Todos los pilotos quieren poder luchar por ganar el campeonato de forma justa. En mi opinión, lo justo es dejarnos competir libremente por ello", afirmó.

Por su parte, Norris asumió la responsabilidad del choque entre los dos monoplazas de McLaren y demostró que el equipo, que ya se aseguró el título de constructores, ha reaccionado ante este incidente con el enfoque adecuado.

"Chocar con mi compañero de equipo es lo último que deseo. Pero, al mismo tiempo, quiero ganar y no quiero dejar pasar oportunidades. Se abrió un hueco e intenté aprovecharlo", sostuvo.

"Este tipo de cosas pueden pasar, pero el equipo gestiona muy bien estas situaciones y eso permite mantener un excelente ambiente de trabajo", subrayó el británico.

Norris, que ha superado a su coequipero en los tres últimos Grandes Premios, intentará mantener su racha y reducir aún más la diferencia con Piastri este fin de semana.

El Gran Premio de Estados Unidos acogerá el sábado la cuarta de las seis carreras sprint de la temporada.

Temas
Te puede interesar

Max Scherzer revive su leyenda: dominó a Seattle y desafió a su mánager en triunfo de Toronto

Aaron Judge evita cirugía, pero Volpe y Rodón serán baja para el inicio de temporada con los Yankees

Dominicano Albert Pujols será entrevistado por los Orioles para el puesto de mánager

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton 
JUSTICIA

Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca.
FINANZAS

Déficit presupuestario de EEUU cae 2% en cinco meses, gracias a aranceles

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA
OPINIÓN

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela

Imagen de archivo de Daysi Link, bajo custodia de las autoridades.
Justicia

Reclusa de Miami-Dade que quedó embarazada en prisión enfrenta juicio por asesinato de su esposo

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Atardecer en Fisher Island, Florida.
EL MAPA DEL LUJO

Fisher Island, el código postal más caro de EEUU en 2025

Imagen del Puerto en Qingdao, China.
NEGOCIACIONES

Trump confirma que se reunirá con presidente chino Xi en Corea del Sur

Unidades especiales permanecieron en la escena durante la operación.
SUCESOS

Hombre atrincherado desata fuerte operativo policial en Miami

Imagen referencial. 
DENUNCIA

Un informe surcoreano estima que Corea del Norte recluye a 65.000 presos políticos en cuatro campos