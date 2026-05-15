viernes 15  de  mayo 2026
Fútbol

Chelsea y Manchester City se juegan mucho más que la FA Cup en Wembley

Chelsea y Manchester City disputan la final de la FA Cup en Wembley con mucho más que un título en juego en el cierre de temporada.

El centrocampista inglés del Manchester City, Nico OReilly (C), número 33, anota el primer gol del equipo durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Chelsea y el Manchester City en Stamford Bridge en Londres el 12 de abril de 2026.&nbsp;

El centrocampista inglés del Manchester City, Nico O'Reilly (C), número 33, anota el primer gol del equipo durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Chelsea y el Manchester City en Stamford Bridge en Londres el 12 de abril de 2026. 

Adrian Dennis / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City no solo pondrá en juego uno de los títulos más prestigiosos del fútbol inglés, sino también el rumbo emocional y deportivo de ambos clubes en el cierre de la temporada.

El duelo se disputará este sábado en Wembley, con realidades completamente distintas: el City pelea hasta el final por la Premier League, mientras el Chelsea busca rescatar una campaña marcada por el caos institucional y la irregularidad deportiva.

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Guardiola, preocupado por el desgaste físico

El equipo dirigido por Pep Guardiola llega a la final en medio de un calendario asfixiante. Los Citizens derrotaron el miércoles al Crystal Palace para mantenerse a dos puntos del líder Arsenal en la Premier League, pero apenas tendrán tiempo de recuperación antes de volver a jugar en liga frente al Bournemouth.

Guardiola admitió su preocupación por el cansancio acumulado de sus jugadores y señaló que el Chelsea tendrá ventaja al haber contado con una semana completa de preparación.

“El Chelsea ha tenido toda la semana en casa preparando la final. Nosotros jugamos cada tres días y debemos viajar”, lamentó el técnico catalán.

El entrenador español intentó dosificar esfuerzos dejando inicialmente en el banquillo a figuras como Erling Haaland, Rayan Cherki y Jeremy Doku en el triunfo ante Crystal Palace.

El City busca romper su mala racha en finales

El Manchester City alcanzó la final de la FA Cup por cuarta temporada consecutiva, un récord en la competición, aunque perdió las dos anteriores: frente al Crystal Palace en 2025 y contra el Manchester United en 2024.

Guardiola ya conquistó este torneo en 2019 y 2023, y una nueva consagración supondría el vigésimo título del técnico desde su llegada al City hace una década.

Sin embargo, el futuro del entrenador sigue siendo incierto. Con solo un año restante de contrato, Guardiola todavía no ha aclarado si continuará en el club tras finalizar la temporada.

Chelsea busca salvar una temporada caótica

En el otro lado aparece un Chelsea inmerso en una profunda crisis deportiva desde la llegada del grupo BlueCo tras la salida de Roman Abramóvich en 2022.

El conjunto londinense atraviesa una racha de siete partidos sin ganar en Premier League, una situación que prácticamente acabó con sus aspiraciones de clasificarse a la próxima Liga de Campeones.

El técnico interino Calum McFarlane asumió el cargo tras el despido de Liam Rosenior en abril y afronta la oportunidad más importante de su carrera.

McFarlane ya había dirigido al equipo temporalmente tras la salida de Enzo Maresca en enero, cuando consiguió un empate 1-1 frente al City en el Etihad Stadium.

Aunque una victoria en Wembley difícilmente le garantizaría quedarse como entrenador permanente, conquistar la FA Cup supondría un enorme alivio para un club necesitado de estabilidad.

Un título que puede cambiar el cierre de temporada

Para el Chelsea, ganar la FA Cup por primera vez desde 2018 significaría poner fin a ocho años sin títulos domésticos y asegurar un boleto a la próxima Europa League.

Para el Manchester City, el trofeo representaría un impulso clave en plena persecución del Arsenal en la carrera por la Premier League y la posibilidad de cerrar el curso con un nuevo doblete copero.

Wembley será escenario de una final con mucho más que una copa en juego.

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