La NFL revela el calendario 2026: arranque histórico en Australia y un Seahawks-Patriots para abrir la temporada

Vista de una gorra Guardian en un casco de los Cleveland Browns de NFL después del campamento de entrenamiento de los Cleveland Browns en el CrossCountry Mortgage Campus el 28 de julio de 2025 en Berea, Ohio.

La temporada 2026 de la NFL ya tiene calendario oficial. La liga confirmó este jueves las fechas y horarios de los 272 partidos de la fase regular, en una campaña que incluirá un estreno histórico en Australia, nuevos juegos internacionales y varios duelos estelares en horario prime time.

El vigente campeón, los Seattle Seahawks, inaugurará la temporada el miércoles 9 de septiembre frente a los New England Patriots en una reedición del último Super Bowl.

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La decisión de abrir la campaña en miércoles responde a la logística del primer partido oficial de la NFL en Australia, donde Los Angeles Rams recibirán a los San Francisco 49ers el jueves 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground.

Una temporada con sabor internacional

La NFL programó nueve partidos internacionales para este año. Además del histórico debut en Australia, la liga celebrará su primer encuentro oficial en Francia, regresará a México por primera vez desde 2022 y disputará un tercer partido consecutivo en Brasil.

El calendario refleja el objetivo de la liga de seguir expandiendo su alcance global y conquistar nuevos mercados fuera de Estados Unidos.

Cowboys y Giants abrirán el Sunday Night Football

El tradicional Sunday Night Football comenzará con un clásico divisional entre los Dallas Cowboys y los New York Giants.

Será el primer partido de John Harbaugh en East Rutherford y la octava vez en las últimas 15 temporadas que ambos rivales de la NFC Este se enfrentan en la Semana 1.

Por su parte, el Monday Night Football arrancará con el duelo entre los Denver Broncos y los Kansas City Chiefs.

La gran incógnita gira en torno a Patrick Mahomes, quien continúa recuperándose de la grave lesión de ACL y LCL sufrida en diciembre pasado. En caso de no llegar listo para el debut, Justin Fields asumiría la titularidad en Kansas City.

Más juegos festivos y expansión del prime time

La NFL también confirmó su primer partido oficial en la víspera de Acción de Gracias, que será transmitido por Netflix. Con ello, la liga tendrá cinco encuentros antes del inicio del tradicional fin de semana festivo, incluyendo el clásico triple cartelera del Día de Acción de Gracias y el ya consolidado Black Friday Game.

En Navidad, la NFL volverá a competir directamente con la NBA al programar un partido estelar el 24 de diciembre y otros tres encuentros el día 25.

Rams lideran el prime time

Los Los Angeles Rams serán el equipo con más apariciones en horario estelar, con siete partidos programados en prime time.

Detrás aparecen los Seattle Seahawks, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y Green Bay Packers, todos con seis partidos.

En contraste, equipos como los New York Jets, Las Vegas Raiders, Tennessee Titans, Miami Dolphins y Arizona Cardinals no recibieron ningún juego en horario estelar.

Bills-Lions estrenará el nuevo estadio de Buffalo

El Thursday Night Football de Prime Video comenzará en la Semana 2 con los Buffalo Bills recibiendo a los Detroit Lions en el estreno oficial del nuevo Highmark Stadium.

Además, ESPN eliminará oficialmente las dobles carteleras de Monday Night Football, dejando un solo partido para cerrar cada jornada semanal.

Con 118 días restantes para el kickoff, la cuenta regresiva para la nueva temporada ya comenzó.