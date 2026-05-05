El Manchester City tropieza y podría haber perdido la Premier League ante el Arsenal

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland (C), número 9, es placado por el centrocampista inglés del Everton, Tim Iroegbunam (I), número 42, durante el partido de la Premier League entre el Everton y el Manchester City en el estadio Hill Dickinson de Liverpool el 4 de mayo de 2026.

El Manchester City dejó escapar una oportunidad clave en la lucha por el título tras empatar 3-3 ante el Everton, un resultado que podría haber sentenciado la Premier League a favor del Arsenal.

El equipo dirigido por Pep Guardiola ganaba al descanso, pero se derrumbó en la segunda mitad con tres goles encajados en apenas 15 minutos. Aunque logró rescatar un empate agónico en el tiempo añadido gracias a Jérémy Doku, el daño ya estaba hecho.

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El City pierde el control de la Premier

Con este resultado, el Manchester City queda a cinco puntos del Arsenal, que además tiene el destino en sus propias manos. Si el equipo de Mikel Arteta gana sus tres partidos restantes, será campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004.

En otras palabras, el empate del City podría haber sido definitivo en la carrera por el título.

Guardiola lo reconoció tras el partido:

“No depende de nosotros. Antes sí, ahora no”.

Un colapso inesperado

El Manchester City mostró dos caras completamente opuestas. Dominó el primer tiempo y se adelantó con un gol de Doku, pero en la segunda mitad sufrió un colapso defensivo poco habitual.

Los errores individuales y la fragilidad en defensa permitieron la remontada del Everton, con un doblete de Thierno Barry y un gol de Jake O'Brien.

Ni siquiera las intervenciones de Gianluigi Donnarumma pudieron evitar el desastre parcial.

Reacción insuficiente

El City reaccionó tarde. Erling Haaland recortó distancias tras asistencia de Mateo Kovacic, y nuevamente Doku apareció en el 90+7 para salvar un punto.

Sin embargo, ese empate podría no ser suficiente en una recta final donde el margen de error es mínimo.

Arsenal, a un paso del título

El Arsenal tiene ahora un camino claro: vencer a West Ham, Burnley y Crystal Palace para proclamarse campeón.

Después de 22 años de espera, el título está más cerca que nunca… y el tropiezo del Manchester City puede haber sido el momento decisivo.