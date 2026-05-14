jueves 14  de  mayo 2026
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Real Madrid cumple ante el Oviedo en medio de pitos a Mbappé

El Real Madrid, ya sin opciones en LaLiga, sumó tres puntos en un partido en el que acabó imponiendo sus individualidades frente a un Oviedo muy ordenado

El atacante español del Real Madrid, Gonzalo García, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido, el 4 de enero de 2026.

El atacante español del Real Madrid, Gonzalo García, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido, el 4 de enero de 2026.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Real Madrid logró una victoria balsámica este jueves al imponerse 2-0 en el Santiago Bernabéu al descendido Oviedo en el último encuentro de la 36ª fecha liguera, aunque no pudo evitar algunos pitos de los aficionados.

Los tantos de Gonzalo (44') y de Jude Bellingham (80') dieron una pequeña alegría a los aficionados merengues, que este jueves pitaron a la estrella francesa Kylian Mbappé, blanco de críticas en los últimos días por su actitud considerada muy individualista.

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Leyenda del Real Madrid cree que situación del equipo no se arregla con “mano dura”

Su viaje a Italia cuando el Real Madrid jugaba contra el Espanyol un partido para intentar retrasar el título liguero del Barcelona molestó a parte de la afición merengue.

Los pitidos lo acompañaron cuando entró para los últimos 20 minutos de juego tras reponerse de una lesión muscular.

También Vinicius recibió algunos abucheos de una grada que mostró así su descontento con la temporada.

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El Real Madrid sumó tres puntos en un partido en el que acabó imponiendo sus individualidades frente a un Oviedo muy ordenado.

El equipo asturiano contó con algunas buenas ocasiones como un disparo de Fede Viñas a bocajarro que se fue alto (38), pero le faltó acierto en la meta contraria.

En un partido intrascendente para los dos conjuntos, el Real Madrid trató de agradar después de unos días convulsos por la pérdida del título liguero y la insólita rueda de prensa de su presidente Florentino Pérez para convocar elecciones.

Unas imágenes de televisión al inicio del encuentro mostraron al presidente merengue dialogando desde el palco con algunos aficionados.

El Girona toma aire

Antes, el Girona empató 1-1 con la Real Sociedad para salir provisionalmente de los puestos de descenso a Segunda División.

La Real Sociedad se adelantó con un gol de Jon Martín (28'), pero el uruguayo Cristhian Stuani puso el 1-1 (66'), que sigue dando aire al Girona.

El equipo catalán se queda con un punto sobre el descenso, que marca el Mallorca con 39 unidades.

"Es un buen punto", consideró el técnico del Girona, Míchel Sánchez, tras el encuentro.

Valencia y Rayo Vallecano tampoco pasaron del empate 1-1 en un reparto de puntos insuficientes para los dos equipos, que aún no tienen garantizada la permanencia.

El Rayo se adelantó con un gol de Florian Lejeune de cabeza (20'), pero Diego López empató antes del descanso (40') para el Valencia.

El equipo "che" sumó un punto para seguir alejándose del descenso, que tiene a cuatro unidades a falta de tres fechas y seis puntos por disputarse.

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"No me siento salvado, es imposible, ningún equipo de la parte media-baja de la clasificación pude darse por salvado", consideró el entrenador del Valencia, Carlos Corberán.

El Valencia logró hacer tablas con un Rayo que sólo está un punto por encima del conjunto che.

El Rayo Vallecano, que mira hacia la final de la Conference League el próximo 27 de mayo, no pudo sumar un triunfo que le hubiera servido, en un cierre de Liga apretadísimo, tanto para sellar la permanencia como para acercarse a la zona europea.

FUENTE: AFP

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