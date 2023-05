Para el béisbol de la actualidad, un bateador excepcional no es aquel que muestre el promedio al bate más alto. Debe ser lo importante para un equipo que genere carreras gracias a sus conexiones con el madero. Sin embargo, los Marlins de Miami tienen un jugador que rompe el molde de las "nuevas estadísticas" y es Luis Arráez que con su mecánica reparte hits a diestra y siniestra, como lo hacían las estrellas de la década de los 80' o 90's.

El WAR (Victorias por encima del reemplazo) o WAR+ que se entiende como Carreras para ganar, el venezolano de los Marlins está muy lejos de ser líder con 1.1 en 32 encuentros.

Miami se mantiene tercero en la clasificación de la División Este en la Liga Nacional. De las 17 victorias que acumula el equipo del Sur de Florida podrían interpretarse por el buen momento que atraviesa el madero de Arráez. Pero no, los Marlins es el último equipo que menos carreras anotadas suma en la temporada. John Berti y Jorge Soler pisaron en más ocasiones el plato con anotación, mientras que en empujadas, Arráez es el cuarto bateador que más produce rayitas para el equipo (12). En ese caso, el venezolano no aporta para los triunfos del conjunto dirigido por Skip Schumaker y con las estadisticas que se manejan para detectar a una "estrella" o un bateador excepcional, el zurdo no entra allí.

Luis Arráez remolcó la cuarta carrera del juego para los #Marlins con fly de sacrificio. 2 de las 4 carreras del equipo hoy han sido remolcadas por él. Miami a tres outs de la victoria.

Soberbio bateador, pero en una época que no le pertenece

Luis Arraez batea y mucho. Por esa razón es líder de la Liga Nacional en promedio al bate. Si estuviera en el béisbol de 1980, 1990 o 2000, sus labor fuera envidiable. Esto lo rescata el exgrandeliga Carlos Peña, quien en su labor como analista de MLB Network, reconoció que el bateador de los Marlins no recibe los honores que debería obtener.

"Luis Arraez es un bateador fino que sabe sacar el bate hacia la pelota. Batea para todos lados, así sea difícil de pegarle ya sea una curva, recta o slider, lo resuelve", comentó Peña, exjugador de Rangers de Texas, Tigres de Detroit, Rays de Tampa Bay, Medias Rojas de Boston, Cachorros de Chicago, Astros de Houston y Reales de Kansas City.

Carlos Peña analiza la productividad INFINITA de Luis Arráez.

El exbateador de 14 temporadas en la MLB, comparó a Arráez con el miembro al Salón de la Fama, Tony Gwynn. "Me hace recordar a uno de los mejores bateadores de la historia, que es Tony Gwynn porque está montado en la zona y lo batea todo".

Ese dulce trazo de zurda. Habilidades de élite de bateo a pelota y buen ojo para la zona de strike, lo que lleva a más bases por bolas que ponches. La capacidad de utilizar todo el campo y repartir hits donde lo amerite. Por esa razón, Arraez es idolatrado por "la vieja escuela".

Una comparativa muy parecida

Las primeras 4 temporadas de Gwynn al debutar a la edad de 22 años y 71 días en 1982 y los de las primeras 4 temporadas de Arráez más principios del 2023, ya que debutó en 2019 a la edad de 22 años y 39 días, 32 días más joven que Gwynn cuando jugó su primer partido.

Los promedios de bateo, porcentajes en base, porcentajes de slugging, OPS y OPS+ son notablemente similares. Arráez camina a un ritmo más alto. Gwynn se ponchó a un ritmo más bajo, pero ambos consiguieron más bases por bolas que ponches.

arraezgwynn.jpg Comparativa de Luis Arráez y Tony Gwynn en sus primeros 414 juegos disputados en la MLB Captura de pantalla de MLB Network

Ciertamente, no hay garantía de que Arráez pueda mantener este nivel de éxito durante 2 décadas y, en última instancia, tener el mismo tipo de carrera que el "Mr. Padre". Pero, particularmente en relación con la era en la que juega, el conjunto de habilidades del venezolano es tan único como notable.

Ya fue campeón bate en 2022, cuando terminó su último año en la Liga Americana con los Mellizos de Minnesota (.316), pero si logra mantener el liderato del departamento de average en el "viejo circuito" un año después, se convertirá en el único bateador que logra el título de manera consecutiva, pues DJ LeMaheu lo conquistó, pero no en años seguidos.