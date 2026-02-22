domingo 22  de  febrero 2026
Fútbol

Barcelona vence al Levante y aprovecha tropiezo del Madrid para volver a ser líder

El FC Barcelona derrotó 3-0 al Levante en el Camp Nou con goles de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López para colocarse líder de LaLiga tras la caída del Real Madrid

El centrocampista español #16 del Barcelona, Fermín López, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Levante UD en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 22 de febrero de 2026.&nbsp;

Josep LAGO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El FC Barcelona recuperó el liderato de LaLiga tras imponerse con autoridad por 3-0 al Levante en el Camp Nou, aprovechando la derrota del Real Madrid ante Osasuna en la jornada previa. El conjunto azulgrana firmó una actuación seria y eficaz para dejar atrás dos tropiezos consecutivos y volver a depender de sí mismo en la pelea por el título.

Con este resultado, el Barça alcanza los 61 puntos y se coloca en la primera posición, mientras que el recién ascendido Levante continúa en zona baja de la clasificación.

Marc Bernal y Frenkie de Jong encarrilan el triunfo en la primera mitad

El encuentro comenzó con susto para los locales debido a dos intervenciones clave del portero Joan García, que evitó el gol visitante en los primeros minutos. Sin embargo, el Barcelona reaccionó rápidamente y golpeó primero gracias al joven Marc Bernal, quien marcó su segundo tanto como profesional tras un preciso centro de Eric García para el 1-0.

La superioridad azulgrana se consolidó antes del descanso. Frenkie de Jong, ejerciendo de capitán, amplió la ventaja al culminar una jugada iniciada por Joao Cancelo, poniendo el 2-0 que dio tranquilidad al equipo.

Fermín López sentencia desde el banquillo

En la segunda mitad, el Levante intentó mantenerse ordenado, pero el Barcelona continuó dominando el ritmo del partido. La sentencia llegó en el minuto 81 cuando Fermín López, recién ingresado desde el banquillo, firmó un potente disparo desde fuera del área que significó el 3-0 definitivo.

El tanto confirmó la contundencia de un Barça que supo manejar el partido sin sobresaltos y recuperar sensaciones tras las recientes derrotas frente al Atlético de Madrid y el Girona.

Un liderato que refuerza la confianza azulgrana

La victoria no solo devuelve al Barcelona a la cima de LaLiga, sino que también supone un impulso anímico importante en un tramo decisivo de la temporada. Con un equipo joven y cada vez más sólido, los azulgranas aprovecharon el tropiezo de su máximo rival para enviar un mensaje claro en la lucha por el campeonato.

