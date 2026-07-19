Conor McGregor confirma grave lesión de rodilla y apunta a volver en 2027

El irlandés Conor McGregor reacciona luego de sufrir una lesión en una de sus piernas durante un combate ante el hawaiano Max Holloway en UFC 329, el 11 de julio de 2026.

Conor McGregor confirmó este domingo que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) y del menisco durante su esperado regreso al octágono en el UFC 329, una lesión que lo obligará a pasar nuevamente por el quirófano y que retrasará su regreso a las artes marciales mixtas.

El irlandés, excampeón de peso pluma y ligero de la UFC, volvió a competir el pasado 11 de julio tras cinco años de ausencia, pero su combate ante Max Holloway terminó apenas a los 1:09 minutos del primer asalto cuando una lesión en la rodilla obligó al árbitro a detener la pelea.

DEPORTES Conor McGregor pierde en su regreso a la UFC en un desenlace decepcionante

"Fue el ligamento cruzado anterior y el menisco. Es la misma lesión que sufrí en la primera pelea contra Holloway, pero esta vez en la otra pierna. Bastante impactante", escribió McGregor en sus redes sociales.

Espera regresar en el verano de 2027

El presidente de la UFC, Dana White, ya había adelantado que McGregor sufrió una grave lesión en la rodilla y aseguró que deberá someterse a una cirugía antes de iniciar un largo proceso de rehabilitación.

A pesar del diagnóstico, el irlandés se mostró optimista y aseguró que confía en regresar al octágono para el verano de 2027, recordando que en 2013 logró volver apenas nueve meses después de sufrir una lesión similar.

"Con los avances actuales en medicina regenerativa y los nuevos métodos de entrenamiento, creo que es totalmente posible volver el próximo verano", afirmó.

McGregor también reveló que ya puede caminar sin muletas y que comenzó ejercicios de fortalecimiento para recuperar la movilidad de la pierna.

Dana White pide paciencia

White, sin embargo, evitó hablar sobre el futuro deportivo de una de las mayores estrellas en la historia de la organización.

"No tiene sentido hablar ahora de Conor McGregor. Primero debe operarse, completar toda la rehabilitación y, cuando los médicos le den el alta para volver a entrenar con intensidad, entonces hablaremos de su regreso", señaló el presidente de la UFC.

Un regreso que terminó en frustración

La derrota ante Holloway marcó el retorno de McGregor después de casi cinco años sin pelear y desde la grave fractura de pierna que sufrió frente a Dustin Poirier en julio de 2021.

El veterano de 38 años atraviesa además el momento más complicado de su carrera deportiva. Acumula tres derrotas consecutivas y no consigue una victoria desde enero de 2020, cuando noqueó a Donald "Cowboy" Cerrone en apenas 40 segundos.

Pese al nuevo revés, McGregor aseguró que aún pretende disputar la última pelea que le resta en su contrato con la UFC antes de poner fin a su carrera.