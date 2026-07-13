lunes 13  de  julio 2026
UFC

McGregor rompe el silencio tras su lesión: "Volveré, nada me detendrá"

Conor McGregor aseguró que llegó sano a UFC 329, lamentó su grave lesión de rodilla ante Max Holloway y prometió regresar al octágono

Personal médico atiende a Conor McGregor de Irlanda tras sufrir una lesión en la pierna y perder en el primer asalto contra Max Holloway de Estados Unidos en su combate de peso wélter durante el UFC 329 en el T-Mobile Arena el 11 de julio de 2026 en Las Vegas, Nevada.&nbsp;

Personal médico atiende a Conor McGregor de Irlanda tras sufrir una lesión en la pierna y perder en el primer asalto contra Max Holloway de Estados Unidos en su combate de peso wélter durante el UFC 329 en el T-Mobile Arena el 11 de julio de 2026 en Las Vegas, Nevada. 

Ian Maule/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Conor McGregor rompió el silencio tras la grave lesión que sufrió en su esperado regreso a la UFC y aseguró que llegó en perfectas condiciones físicas al combate frente a Max Holloway, rechazando cualquier versión que apuntara a problemas previos.

El irlandés cayó por nocaut técnico apenas 69 segundos después del inicio de la pelea estelar de UFC 329, disputada en Las Vegas. McGregor se lesionó la rodilla derecha al apoyar la pierna para ejecutar una patada circular, cayó en varias ocasiones sobre la lona y obligó al árbitro Mike Beltran a detener el combate.

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"Estaba tan afilado y tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha sucedido", escribió el excampeón de dos divisiones en su cuenta de X. "Decir que no estaba concentrado al entrar a la pelea es una tontería. Estaba tranquilo, preparado y seguro de mí mismo. Estoy conmocionado por lo ocurrido".

El peleador, de 37 años, insistió en que no arrastraba ninguna molestia durante su preparación.

"No tenía ninguna lesión antes de la pelea. Estuve lanzando patadas, apoyando el peso y saltando durante todo el campamento de entrenamiento, así como entre bastidores antes de la pelea. Esto surgió de la nada", afirmó.

McGregor describió el daño sufrido con una comparación mecánica: "La junta de culata de mi motor se ha reventado. Está destrozada", una frase que ha sido interpretada como una posible rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

El irlandés también confesó el duro momento que atraviesa tras una nueva lesión que interrumpe su carrera.

"Estoy en un momento terriblemente oscuro. Solo puedo describirlo como un infierno", expresó.

A pesar del golpe, el excampeón dejó claro que no piensa retirarse y lanzó un mensaje de esperanza a sus seguidores.

"Superaré esto. Nada me detendrá. Volveré", aseguró.

Por su parte, Max Holloway mostró respeto hacia su rival después de la pelea y le deseó una pronta recuperación. El estadounidense incluso abrió la puerta a un futuro enfrentamiento cuando McGregor esté completamente recuperado, recordando que ambos ya se enfrentaron en 2013, con victoria del irlandés.

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