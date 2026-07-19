Dodgers retrasan el regreso de Shohei Ohtani al montículo por molestias en la rodilla

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles reacciona a un strike de swing durante la cuarta entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium el 11 de julio de 2026 en Los Ángeles, California.

Los Angeles Dodgers aplazaron el esperado regreso de Shohei Ohtani como lanzador debido a que el japonés continúa presentando molestias en la rodilla izquierda, confirmó el mánager Dave Roberts.

Ohtani estaba programado para abrir el partido del miércoles frente a los Philadelphia Phillies, en lo que habría sido su primera apertura desde el pasado 3 de julio. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió cancelar la salida como medida de precaución.

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"Por la forma en que estamos manejando la situación, diría que todavía falta algo de tiempo. No será una decisión que cambie de un día para otro", explicó Roberts.

El dirigente añadió que la prioridad del equipo es evitar cualquier riesgo y seguir actuando con cautela durante la recuperación de su principal figura.

Shohei Ohtani sigue como bateador designado

A pesar del contratiempo, Ohtani continuará en la alineación de los Dodgers como bateador designado mientras avanza su recuperación.

El japonés recibió una inyección en la rodilla izquierda el pasado 12 de julio y, como consecuencia, también se perdió el Juego de Estrellas.

Roberts reconoció que todavía no existe una fecha definida para su regreso al montículo.

Una temporada dominante

Antes de la pausa, Ohtani había sido una de las grandes figuras de las Grandes Ligas tanto desde el montículo como con el bate.

En 14 aperturas registra un balance de 8-2, una sobresaliente efectividad de 1.79 y un promedio de 10 ponches por cada nueve entradas.

A la ofensiva también mantiene números de élite, con 22 cuadrangulares, promedio de .289, porcentaje de embasado de .400 y un OPS de .942, consolidándose una vez más como uno de los peloteros más completos del béisbol.