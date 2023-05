Cubano de Marlins llega a cuatro juegos seguidos con jonrón

En la lomita por Miami para ese desafío estaba el venezolano Jesús Luzardo y parece ser que Soler disfruta de batear especialmente cuando el zurdo está laborando. De las 11 aperturas que tiene el exprospecto en 2023, su compañero cubano ha conectado cuadrangulares en ocho de ellas y registra un promedio ofensivo de .467 (45-21), con 10 estacazos de vuelta entera y 22 carreras remolcadas.

"Le dije que guardara uno para mí y me dijo que no me preocupara", señaló Luzardo sobre las bromas que jugó con Soler antes del choque, en declaraciones recogidas por MLB.com. "Y después de que conectó el jonrón hoy (viernes), me recordó que me había dicho que no me preocupara".

El serpentinero también admitió que le prometió unas hamburguesas al jardinero en un reconocido restaurante de comida rápida en los Estados Unidos.

Soler, de 31 años de edad, aseguró que la clave de su buen momento ha sido la paciencia en el plato y saber esperar por el pitcheo correcto. El nativo de La Habana está en medio de su décima contienda en las mayores y segunda con los Marlins.