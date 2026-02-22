Lewis Hamilton promete renacer en la F1 2026 tras olvidar “quién era” en su difícil debut con Ferrari

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, conduce en el segundo día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir el 19 de febrero de 2026.

Lewis Hamilton aseguró que atraviesa una etapa de renovación personal y deportiva antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 . El siete veces campeón del mundo confesó que durante sus recientes dificultades llegó a olvidar “quién era”, pero prometió que una versión rejuvenecida de sí mismo está lista para luchar nuevamente por el campeonato.

A través de sus redes sociales tras los test de pretemporada en Bahréin, el piloto británico afirmó sentirse “resetado y refrescado”, dejando claro que su ambición sigue intacta en una nueva campaña que podría marcar un punto de inflexión en su carrera.

Fútbol Barcelona vence al Levante y aprovecha tropiezo del Madrid para volver a ser líder

Fútbol Americano El cubano americano Fernando Mendoza no lanzará en el NFL Combine y apunta al Pro Day

Un 2025 para el olvido en su estreno con Ferrari

La llegada de Hamilton a Ferrari en 2025 generó enormes expectativas, pero el resultado estuvo lejos de lo esperado. El británico completó la temporada sin victorias, poles ni podios, logrando únicamente un triunfo en carrera sprint durante el Gran Premio de China.

Ese rendimiento prolongó una etapa complicada en la trayectoria del piloto más ganador de la historia de la F1, quien solo ha sumado dos victorias en los últimos cuatro años, un contraste notable con su dominio anterior.

haml7onferr.jpg El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025. AFP / Giuseppe CACACE

Nuevas reglas y señales positivas para Ferrari

La temporada 2026 traerá un cambio importante en el reglamento técnico de la Fórmula 1, algo que podría beneficiar a Hamilton, quien había tenido problemas para adaptarse al anterior paquete de normas.

Ferrari, además, dejó buenas sensaciones en la pretemporada, con Charles Leclerc marcando el mejor tiempo en Bahréin, un indicio de que la escudería italiana podría volver a pelear por títulos tras años de irregularidad.

El objetivo: el histórico octavo campeonato mundial

Hamilton afronta el nuevo curso con una meta clara: convertirse en el primer piloto en alcanzar ocho campeonatos del mundo de Fórmula 1. Por su parte, Ferrari también busca romper su sequía, ya que no conquista un título desde 2008, cuando ganó el campeonato de constructores.

Con un reglamento renovado, un monoplaza que promete y un Hamilton decidido a recuperar su mejor versión, la temporada 2026 se perfila como una de las más esperadas en la historia reciente del automovilismo.