Lewis Hamilton promete renacer en la F1 2026 tras olvidar “quién era” en su difícil debut con Ferrari

Lewis Hamilton aseguró que atraviesa una etapa de renovación personal y deportiva antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo confesó que durante sus recientes dificultades llegó a olvidar “quién era”, pero prometió que una versión rejuvenecida de sí mismo está lista para luchar nuevamente por el campeonato.
A través de sus redes sociales tras los test de pretemporada en Bahréin, el piloto británico afirmó sentirse “resetado y refrescado”, dejando claro que su ambición sigue intacta en una nueva campaña que podría marcar un punto de inflexión en su carrera.
La llegada de Hamilton a Ferrari en 2025 generó enormes expectativas, pero el resultado estuvo lejos de lo esperado. El británico completó la temporada sin victorias, poles ni podios, logrando únicamente un triunfo en carrera sprint durante el Gran Premio de China.
Ese rendimiento prolongó una etapa complicada en la trayectoria del piloto más ganador de la historia de la F1, quien solo ha sumado dos victorias en los últimos cuatro años, un contraste notable con su dominio anterior.
Nuevas reglas y señales positivas para Ferrari
La temporada 2026 traerá un cambio importante en el reglamento técnico de la Fórmula 1, algo que podría beneficiar a Hamilton, quien había tenido problemas para adaptarse al anterior paquete de normas.
Ferrari, además, dejó buenas sensaciones en la pretemporada, con Charles Leclerc marcando el mejor tiempo en Bahréin, un indicio de que la escudería italiana podría volver a pelear por títulos tras años de irregularidad.
El objetivo: el histórico octavo campeonato mundial
Hamilton afronta el nuevo curso con una meta clara: convertirse en el primer piloto en alcanzar ocho campeonatos del mundo de Fórmula 1. Por su parte, Ferrari también busca romper su sequía, ya que no conquista un título desde 2008, cuando ganó el campeonato de constructores.
Con un reglamento renovado, un monoplaza que promete y un Hamilton decidido a recuperar su mejor versión, la temporada 2026 se perfila como una de las más esperadas en la historia reciente del automovilismo.