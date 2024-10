Cubano Yordan Álvarez sorprende a todos con su pronta recuperación

Aunque los siderales perdieron ante Tigres el primer compromiso, Álvarez lució como siempre en el madero: agresivo y sumando hits para el equipo.

"Ahora mismo no se trata de porcentaje, se trata de la adrenalina que uno tiene cuando está afuera jugando y eso es lo que me tiene jugando", destacó en conferencia de prensa el cubano, al ser consultado si estaba al cien por ciento de sus cualidades.

Obviamente, el estar presente en una serie tan importante, causa la intriga de si realmente Álvarez se recuperó del todo y puede hacer más que solo pararse en el plato.

Yordan Alvarez (2).jpg Yordan Álvarez, derecha, de los Astros de Houston, prueba su pierna derecha ante la mirada del mánager Joe Espada, izquierda, y un miembro del cuerpo médico del equipo después de sufrir una lesión al barrerse en segunda base durante la tercera el juego de béisbol en contra de los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 22 de septiembre de 2024. AP/Kevin M. Cox

"Todas las restricciones son causar de limitar dolor o molestias en la rodilla. Es parte de la adrenalina y si se dan la situación y tengo que deslizarme en el juego lo voy a hacer", respondió sobre exigir más al físico, de ameritar una jugada de correr las almohadillas.

La recuperación de Álvarez para muchos era casi improbable, de hecho el mismo jugador tampoco se cree que haya llegado tan pronto de la lesión. Le da mucho mérito al trabajo que realizó durante la terapia y jugar nuevamente le llena de confianza para sentirse más sano.

"Fue una semana bastante dura de trabajo, haciendo mucha terapia y ejercicio para jugar. Muchas gente no esperaba que yo jugará ayer. Cuando entré en el cage me sentí bien y no había razón para no jugar", declaró. "Ayuda bastante (sobre jugar el primer duelo de comodín) y ayer (martes) me sentí bastante bien. Me ayudó bastante".

En el 2020 la temporada de Álvarez fue limitada por una lesión que casualmente también fue en la rodilla que le causó problemas recientemente. Sin embargo, el mismo jugador afirma que desde esa cirugía está sin dolor y la lesión no es por causa del pasado.

"Honestamente no he sentido ningun dolor, la preocupación todo el mundo la tiene por las imágenes que mostraron lo que me hicieron en la rodilla", explicó. "Desde que tuve la cirugía en el 2020 no me había quejado de mi rodilla. Esto fue producto de un golpe, no de algo del pasado".

Sin duda alguna, el trabajo para regresar parece fuera de lo normal. Tanto, que Álvarez estaba seguro que no volvería tan pronto, pero la realidad es otra y el resultado es evidente con su presencia en el primer juego de comodín.

"Los primeros 3 días no me vi jugando, tenía muchísimo inflación, pero con ejercicio y tratamiento pude tener movimiento en la rodilla y me activo el chip de que sí podía jugar", confesó.

Astros y Álvarez saben manejar la presión en los momentos claves

Obviamente, estar debajo de la cuenta en la Serie de Comodín, una que termina muy pronto a diferencia de las próximas, crea una presión. Pero tanto los Astros como Álvarez saben manejar este tipo de escenarios.

"Cada uno trata de hacer y pensamos en salir a ganar", aseguró.

Astros fueron los campeones de la temporada 2022 sobre unos Filis de Filadelfia que quedaron sin esperanzas en el sexto duelo del Clásico de Otoño. Ellos manejaron con determinación la presión, de hecho, ellos se encargaron de hacer sentir miedo a sus rivales. Tal como barrieron a Marineros de Seattle en la Serie Divisional y luego a los Yanquis de Nueva York en la Serie de Campeonato.

El próximo encuentro contra Detroit determinará si esa misma presión de equipo candidato al título vuelve a hacerse sentir en el diamante para forzar el tercer duelo y buscar avanzar a la siguiente fase de postemporada.