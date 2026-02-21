sábado 21  de  febrero 2026
Carlos Alcaraz arrasa en Doha y conquista el Catar Open tras vencer con autoridad

El español Carlos Alcaraz ganó el Catar Open tras derrotar a Arthur Fils por 6-2 y 6-1. Suma 12 victorias seguidas en 2026 y alcanza 26 títulos ATP

El español Carlos Alcaraz celebra con el trofeo tras ganar su final individual masculina contra el francés Arthur Fils en el torneo de tenis Abierto de Qatar en Doha el 21 de febrero de 2026.

El español Carlos Alcaraz celebra con el trofeo tras ganar su final individual masculina contra el francés Arthur Fils en el torneo de tenis Abierto de Qatar en Doha el 21 de febrero de 2026. 

Karim JAAFAR / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El español Carlos Alcaraz continúa firmando un inicio de temporada espectacular tras proclamarse campeón del Catar Open. El murciano venció con contundencia al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-1 en una final que apenas duró 50 minutos y que confirmó su dominio absoluto sobre la pista de Doha.

El triunfo consolida el gran momento del número uno español, que acumula ya 12 victorias consecutivas en 2026 y sigue ampliando su palmarés en el circuito profesional.

Un inicio de año histórico para Alcaraz

La victoria en Doha llega apenas 20 días después de que Alcaraz lograra una hazaña histórica en el Abierto de Australia: convertirse en el jugador más joven en completar el Career Grand Slam, es decir, ganar los cuatro torneos grandes del tenis mundial.

“Ha sido un comienzo de año realmente fuerte”, aseguró el tenista tras levantar el trofeo, destacando la confianza con la que está afrontando cada torneo.

Su rendimiento en pista dura está siendo especialmente sólido, mostrando agresividad desde el fondo, precisión con el servicio y una velocidad de piernas que marcó diferencias claras frente a Fils.

Una final sin discusión en Doha

Desde el inicio del partido, Alcaraz impuso su ritmo y no permitió que su rival encontrara sensaciones. Rompió el servicio del francés en varias ocasiones y mantuvo un porcentaje alto de puntos ganados con su primer saque.

El español dominó los intercambios largos y castigó con cambios de dirección constantes, cerrando el primer set por 6-2 antes de acelerar todavía más en la segunda manga, donde apenas concedió oportunidades.

El 6-1 final reflejó la superioridad de un Alcaraz que dejó claro por qué es uno de los grandes favoritos en cada torneo que disputa.

Carlos Alcaraz (35)
El español Carlos Alcaraz besa el trofeo del Abierto de Australia luego de vencer al serbio Novak Djokovic en la final del torneo, el 1 de febrero de 2026.

El español Carlos Alcaraz besa el trofeo del Abierto de Australia luego de vencer al serbio Novak Djokovic en la final del torneo, el 1 de febrero de 2026.

Alcaraz alcanza los 26 títulos y apunta alto en 2026

Con este triunfo, el español suma ya 26 títulos a nivel ATP, una cifra que confirma su progresión meteórica a sus 22 años. Su racha de victorias y su estado físico invitan a pensar en una temporada cargada de éxitos, con la mira puesta en los próximos Masters 1000 y en la gira europea sobre tierra batida.

El título en Doha no solo refuerza su confianza, sino que envía un mensaje claro al resto del circuito: Carlos Alcaraz ha comenzado 2026 con ambición máxima y un nivel de tenis difícil de igualar.

