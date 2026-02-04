Denuncia contra la AFA afronta días claves ante la justicia argentina

Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025.

La denuncia por fraude contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afronta días sumamente importantes frente a la justicia del país sudamericano. El caso, sustentado en documentarios bancarios remitidos por Estados Unidos , se basa en 3.000 páginas de registros bancarios ligados a la empresa TourProdEnter , obtenidas mediante procedimientos de información en la justicia estadounidense.

En las últimas semanas de enero, el juez Luis Armella avanzó en la investigación de posibles maniobras de lavado y desvío de fondos, señalando en particular a cuatro sociedades constituidas en Florida : Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Según la información en los documentos, los entes habrían recibido poco más de 40 millones de dólares, cuando mínimo, pese a no registrar empleados ni actividad comercial declarada.

El medio La Nación dio a conocer que en las próximas horas podrían activarse nuevas medidas patrimoniales sobre los implicados. Asimismo, fuentes judiciales indicaron que existe una gran expectativa por la decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela, de quien depende la continuidad procesal del caso en el fuero penal ordinario o federal.

Si la Cámara Criminal y Correccional ratifica la incompetencia dictada por la jueza Paula Petazzi, el expediente y toda la prueba documental podrían pasar al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

Esta transferencia de jurisdicción afectaría directamente la estrategia procesal de los denunciantes y acusados.

¿Cómo inició todo?

La disputa judicial tuvo su origen tras la denuncia impulsada por el empresario Guillermo Tofoni el pasado 29 de diciembre, cuando acusó a la cúpula de la AFA por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. Tofoni decidió presentarse ante la justicia penal y correccional, luego de haber sufrido reveses por el camino federal.

No obstante, al día siguiente de la denuncia, la fiscal Silvana Russi solicitó remitir la causa al fuero federal de Lomas de Zamora, argumentando la necesidad de evitar investigaciones paralelas ante la magnitud y complejidad de los hechos.

La jueza Petazzi acompañó el criterio de la fiscal y el 2 de enero declinó su competencia, para no generar "superposiciones innecesarias".

Tofoni apeló y la decisión ahora recayó en la Sala V, donde el camarista Rodríguez Varela deberá resolver si corresponde mantener el caso bajo jurisdicción ordinaria o enviar todo a Lomas de Zamora. Esta resolución resultará esencial en el caso, pues determinará el destino de todas las pruebas bancarias transferidas desde Estados Unidos sobre TourProdEnter.