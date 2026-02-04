miércoles 4  de  febrero 2026
FÚTBOL

Denuncia contra la AFA afronta días claves ante la justicia argentina

El núcleo del litigio en el caso de la asociación de fútbol en Argentina reside en miles de páginas de registros bancarios ligados a la empresa TourProdEnter

Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025.

Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025.

MAGALI CERVANTES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La denuncia por fraude contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afronta días sumamente importantes frente a la justicia del país sudamericano. El caso, sustentado en documentarios bancarios remitidos por Estados Unidos, se basa en 3.000 páginas de registros bancarios ligados a la empresa TourProdEnter, obtenidas mediante procedimientos de información en la justicia estadounidense.

En las últimas semanas de enero, el juez Luis Armella avanzó en la investigación de posibles maniobras de lavado y desvío de fondos, señalando en particular a cuatro sociedades constituidas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Según la información en los documentos, los entes habrían recibido poco más de 40 millones de dólares, cuando mínimo, pese a no registrar empleados ni actividad comercial declarada.

Lee además
De izquierda a derecha: Leandro Petersen, Director Comercial y de mercadeo de AFA; Rishi Daing, Vicepresidente Ejecutivo (EVP) en Mark Anthony Brands y Javier Zanetti, leyenda del futbol argentino, durante un evento para el anuncio de la alianza con Más by Messi.
FÚTBOL

AFA inicia obras de su sede en Miami y sella alianza con "Más+ by Messi", la bebida de Messi y Marc Anthony
El presidente argentino Javier Milei sostiene una motosierra que dice Viva la libertad, maldita sea durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) anual en el Gaylord National Resort & Convention Center en National Harbor en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. 
Fútbol

AFA y River rechazan medida de Milei que aumenta impuestos a clubes

El medio La Nación dio a conocer que en las próximas horas podrían activarse nuevas medidas patrimoniales sobre los implicados. Asimismo, fuentes judiciales indicaron que existe una gran expectativa por la decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela, de quien depende la continuidad procesal del caso en el fuero penal ordinario o federal.

Si la Cámara Criminal y Correccional ratifica la incompetencia dictada por la jueza Paula Petazzi, el expediente y toda la prueba documental podrían pasar al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

Esta transferencia de jurisdicción afectaría directamente la estrategia procesal de los denunciantes y acusados.

¿Cómo inició todo?

La disputa judicial tuvo su origen tras la denuncia impulsada por el empresario Guillermo Tofoni el pasado 29 de diciembre, cuando acusó a la cúpula de la AFA por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. Tofoni decidió presentarse ante la justicia penal y correccional, luego de haber sufrido reveses por el camino federal.

No obstante, al día siguiente de la denuncia, la fiscal Silvana Russi solicitó remitir la causa al fuero federal de Lomas de Zamora, argumentando la necesidad de evitar investigaciones paralelas ante la magnitud y complejidad de los hechos.

La jueza Petazzi acompañó el criterio de la fiscal y el 2 de enero declinó su competencia, para no generar "superposiciones innecesarias".

Tofoni apeló y la decisión ahora recayó en la Sala V, donde el camarista Rodríguez Varela deberá resolver si corresponde mantener el caso bajo jurisdicción ordinaria o enviar todo a Lomas de Zamora. Esta resolución resultará esencial en el caso, pues determinará el destino de todas las pruebas bancarias transferidas desde Estados Unidos sobre TourProdEnter.

Temas
Te puede interesar

AFA señala a Milei de elegirla "blanco de sus ambiciones políticas"

Inter Miami de Messi arranca la pretemporada con la Concachampions entre ceja y ceja

Crece la esperanza de una unión de Messi y Cristiano en Miami tras polémica del portugués en Arabia Saudí

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del invierno en Miami Beach.
INVIERNO ATÍPICO

El frío no cede en el sur de Florida y otro frente amenaza con prolongar las bajas temperaturas

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
URGENTE

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

Te puede interesar

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
URGENTE

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Por REYES UREÑA
Momento del arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach en 2024 por intento de asesinato a Donald Trump.
DECISIÓN

Ryan Routh recibe cadena perpetua por haber intentado asesinar Trump en Florida

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

El regreso de la manufactura a Estados Unidos es una prioridad nacional.
EEUU

Sector privado crea 22.000 empleos en enero, según encuestadora

Till Freeman Sheffield, de 30 año, Kristin Chase, de 49 años y Ryan Bosivert, de 44 años.
FRAUDE Y FALSIFICACIÓN

Arrestos en Florida por tarjetas fraudulentas y credenciales militares falsas