miércoles 4  de  febrero 2026
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Trump ha enviado un portaviones estadounidense a la región de Oriente Medio y no ha descartado nuevas acciones militares en Irán

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo en una entrevista el miércoles que el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, "debería estar muy preocupado" a medida que Estados Unidos fortalece su presencia militar en la región.

"Yo digo que él debería estar muy preocupado, debería estarlo", dijo Trump en la entrevista con el canal NBC News. "Como lo saben, están negociando con nosotros".

Trump ha enviado un portaviones estadounidense a la región de Oriente Medio y no ha descartado nuevas acciones militares en Irán, como las de junio en las que destruyó instalaciones nucleares de la república islámica.

El republicano aseguró también que Irán proyecta construir una nueva instalación nuclear. "Nos enteramos y les dije: si lo hacen, les haremos cosas muy malas", dijo en la entrevista.

Casa Blanca confirma conversaciones

Estados Unidos mantendrá conversaciones con Irán el viernes en Omán, dijo el miércoles un funcionario de la Casa Blanca, luego de que un informe de prensa señalara que las negociaciones estaban en duda por desacuerdos sobre el lugar y el formato.

La confirmación estadounidense llegó después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqhchi, también dijera que la reunión estaba prevista en Mascate y se celebrarán el viernes.

Funcionarios habían señalado a principios de esta semana que las conversación probablemente serían en Turquía.

"Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para celebrarse en Mascate", dijo Araqchi en una publicación en X.

Mientras Donald Trump mantuvo la presión al considerar que el líder supremo de la república islámica debería estar "muy preocupado".

Pero Trump, que ha reforzado significativamente la presencia militar estadounidense en la región y se ha negado a descartar nuevas acciones militares, siguió aumentando la presión sobre el ayatolá Alí Jamenei.

"Cosas muy malas"

El republicano aseguró también en la entrevista que Irán proyecta construir una nueva instalación nuclear.

"Nos enteramos y les dije: si lo hacen, les haremos cosas muy malas", dijo.

La posibilidad de una desescalada tomó forma cuando a principios de semana se conoció que funcionarios iraníes y estadounidenses tenían previsto reunirse el viernes, aunque desde entonces varios mensajes han puesto en duda el cara a cara.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el miércoles que Washington está listo para reunirse con Irán esta semana, pero si se aborda los programas balísticos y nuclear de Teherán.

"Si los iraníes quieren reunirse, estamos dispuestos", dijo Rubio sin confirmar una reunión el viernes. "Si cambian de opinión, también nos parece bien", añadió.

En anteriores conversaciones sobre su programa nuclear, Teherán ha descartado debatir su armamento.

Pero Irán está cada vez más sometido a presión por la represión de las protestas contra el gobierno de Masoud Pezeshkian, y en la región ha ido perdiendo fuerza con el debilitamiento de Hezbolá en el Líbano por parte de Israel y de la caída de Bashar al Asad en Siria.

FUENTE: Con información AFP

