Melinda Gates habla sobre documentos que vinculan a su exmarido con Jeffrey Epstein

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.

MIAMI.- En una reciente y reveladora entrevista concedida a NPR, Melinda Gates rompió el silencio tras la divulgación de nuevos documentos judiciales que vinculan a su exmarido, Bill Gates , con Jeffrey Epstein . La filántropa describió la situación como una fuente de profunda tristeza y dejó claro que la responsabilidad de explicar estos vínculos recae exclusivamente en el cofundador de Microsoft .

Durante su participación en el podcast Wild Card con Rachel Martin, Gates confesó que la aparición de estos detalles ha sido emocionalmente agotadora.

"Para mí, es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles, porque traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio", afirmó.

La empresaria subrayó que, aunque ella ha logrado avanzar en su vida personal, el impacto de estas revelaciones sigue siendo una carga pesada.

Búsqueda de respuestas

Los documentos mencionados forman parte de una vasta serie de comunicaciones personales de Epstein publicadas recientemente por el Departamento de Justicia de EE.UU.

En ellos se alegan situaciones comprometedoras sobre el comportamiento pasado de Bill Gates, incluyendo borradores de correos electrónicos donde Epstein mencionaba supuestas infidelidades y asuntos de salud personal del magnate de Microsoft.

Ante esto, Melinda fue tajante al señalar la necesidad de transparencia por parte de los involucrados: "Cualquier pregunta que quede ahí... esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder por eso, no yo".

Por su parte, Bill Gates ha negado categóricamente las acusaciones contenidas en estos archivos, calificándolas de "absolutamente absurdas y completamente falsas" a través de un portavoz.

Solidaridad

No obstante, Melinda enfocó gran parte de su intervención en la empatía hacia las víctimas del caso.

"Ninguna chica debería ser puesta en la situación en la que fueron colocadas por Epstein y todo lo que estaba pasando con todas las personas alrededor de él", declaró conmovida, añadiendo que siente una "tristeza increíble" al pensar en lo que sufrieron las jóvenes involucradas.

Finalmente, reafirmó su decisión de haberse distanciado tanto de su matrimonio como de la gestión compartida en la Fundación Gates en años anteriores.

Concluyó mencionando que se siente "muy feliz de estar lejos de toda esa suciedad" y expresó su esperanza de que los procesos judiciales actuales brinden, por fin, algún tipo de justicia para las mujeres que sobrevivieron a los abusos de Epstein.