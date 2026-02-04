miércoles 4  de  febrero 2026
POLÉMICA

Melinda Gates habla sobre documentos que vinculan a su exmarido con Jeffrey Epstein

Durante su participación en el podcast Wild Card, Gates confesó que la aparición de estos detalles ha sido emocionalmente agotadora

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.

AFP/Scott Olson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una reciente y reveladora entrevista concedida a NPR, Melinda Gates rompió el silencio tras la divulgación de nuevos documentos judiciales que vinculan a su exmarido, Bill Gates, con Jeffrey Epstein. La filántropa describió la situación como una fuente de profunda tristeza y dejó claro que la responsabilidad de explicar estos vínculos recae exclusivamente en el cofundador de Microsoft.

Durante su participación en el podcast Wild Card con Rachel Martin, Gates confesó que la aparición de estos detalles ha sido emocionalmente agotadora.

Lee además
El príncipe Eduardo de Gran Bretaña, duque de Edimburgo, reacciona mientras observa una exposición especial de artículos relacionados con Alemania de la Colección Real, en el Salón Verde del Castillo de Windsor, en Windsor, el 3 de diciembre de 2025, el primer día de una visita de estado de tres días del presidente alemán.
CONTROVERSIA

Príncipe Eduardo reacciona a polémica de su hermano Andrés por relación con Epstein
El cantante Elvis Crespo. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

"Para mí, es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles, porque traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio", afirmó.

La empresaria subrayó que, aunque ella ha logrado avanzar en su vida personal, el impacto de estas revelaciones sigue siendo una carga pesada.

Búsqueda de respuestas

Los documentos mencionados forman parte de una vasta serie de comunicaciones personales de Epstein publicadas recientemente por el Departamento de Justicia de EE.UU.

En ellos se alegan situaciones comprometedoras sobre el comportamiento pasado de Bill Gates, incluyendo borradores de correos electrónicos donde Epstein mencionaba supuestas infidelidades y asuntos de salud personal del magnate de Microsoft.

Ante esto, Melinda fue tajante al señalar la necesidad de transparencia por parte de los involucrados: "Cualquier pregunta que quede ahí... esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder por eso, no yo".

Por su parte, Bill Gates ha negado categóricamente las acusaciones contenidas en estos archivos, calificándolas de "absolutamente absurdas y completamente falsas" a través de un portavoz.

Solidaridad

No obstante, Melinda enfocó gran parte de su intervención en la empatía hacia las víctimas del caso.

"Ninguna chica debería ser puesta en la situación en la que fueron colocadas por Epstein y todo lo que estaba pasando con todas las personas alrededor de él", declaró conmovida, añadiendo que siente una "tristeza increíble" al pensar en lo que sufrieron las jóvenes involucradas.

Finalmente, reafirmó su decisión de haberse distanciado tanto de su matrimonio como de la gestión compartida en la Fundación Gates en años anteriores.

Concluyó mencionando que se siente "muy feliz de estar lejos de toda esa suciedad" y expresó su esperanza de que los procesos judiciales actuales brinden, por fin, algún tipo de justicia para las mujeres que sobrevivieron a los abusos de Epstein.

Temas
Te puede interesar

Compañía teatral rompe vínculos con instituciones culturales en Cuba

Hijo de la princesa de Noruega se declara no culpable de violación

Show de Bad Bunny dispara apuestas de cara al Super Bowl

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del invierno en Miami Beach.
INVIERNO ATÍPICO

El frío no cede en el sur de Florida y otro frente amenaza con prolongar las bajas temperaturas

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
URGENTE

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

Te puede interesar

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
URGENTE

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Momento del arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach en 2024 por intento de asesinato a Donald Trump.
DECISIÓN

Ryan Routh recibe cadena perpetua por haber intentado asesinar Trump en Florida

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

El regreso de la manufactura a Estados Unidos es una prioridad nacional.
EEUU

Sector privado crea 22.000 empleos en enero, según encuestadora

Till Freeman Sheffield, de 30 año, Kristin Chase, de 49 años y Ryan Bosivert, de 44 años.
FRAUDE Y FALSIFICACIÓN

Arrestos en Florida por tarjetas fraudulentas y credenciales militares falsas