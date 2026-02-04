miércoles 4  de  febrero 2026
Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

En diciembre de 2023, Saab había sido liberado tras un canje de prisioneros entre ambos países, en el que Venezuela excarceló a ciudadanos estadounidenses detenidos en su territorio

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El empresario Alex Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro, fue detenido en Venezuela. La información fue dada inicialmente por el canal Caracol, de Colombia.

DIARIO LAS AMÉRICAS, posteriormente pudo confirmar lo informado por la televisora neogranadina. Según Caracol, la captura ocurrió en la madrugada de este miércoles 4 de febrero en un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI. La detención ocurrió sobre las 2AM.

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUSTICIA

Fiscalía de Nueva York solicita aplazar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TRANSICIÓN

Un mes sin el dictador Maduro en el poder: ¿qué cambió en Venezuela?

Álex Saab es señalado por Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro. Fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente extraditado a EEUU. en 2021, donde enfrentaba cargos por lavado de dinero vinculados a contratos del programa estatal de alimentos CLAP.

Washington lo acusaba de mover cientos de millones de dólares mediante un esquema de corrupción y sobornos, mientras que el chavismo lo defendía como “enviado especial” y alegaba inmunidad diplomática.

En diciembre de 2023, Saab había sido liberado tras un canje de prisioneros entre ambos países, en el que Venezuela excarceló a ciudadanos estadounidenses detenidos en su territorio. Una negociación firmada y aprobada en la administración del expresidente demócrata Joe Biden.

Raúl Gorrín, dueño de Globovisión también fue detenido

El operativo del que informó en primera instancia el canal Caracol, confirmado por este medio, también llevó a la captura del empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión, de una compañía de seguros en Venezuela y de, al menos, 24 propiedades en Estados Unidos.

Gorrín está acusado por las autoridades de Estados Unidos por haber pagado presuntamente unos $159 millones en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos.

Según reportes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Gorrín pagó sobornos para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favor.

