miércoles 4  de  febrero 2026
Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario señaló que ambos comparten "una gran inteligencia", aunque reconoció que existen diferencias de estilo

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025.&nbsp;

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 

SAUL LOEB / AFP
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se da la mano con el secretario de Estado, Marco Rubio, durante la reunión inaugural de Ministros de Minerales Críticos en el Departamento de Estado en Washington, DC, el 4 de febrero de 2026.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se da la mano con el secretario de Estado, Marco Rubio, durante la reunión inaugural de Ministros de Minerales Críticos en el Departamento de Estado en Washington, DC, el 4 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles que una fórmula electoral para 2028 integrada por su vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sería "difícil de vencer", aunque evitó pronunciarse sobre quién debería liderar la eventual candidatura republicana.

En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario señaló que ambos comparten "una gran inteligencia", aunque reconoció que existen diferencias de estilo.

"Diría que uno es ligeramente más diplomático que el otro", comentó Trump, quien elogió su capacidad política y aseguró que "la combinación de JD y Marco sería muy difícil de derrotar".

Quién lideraría la candidatura

El presidente, sin embargo, se mostró prudente sobre el futuro político del Partido Republicano y afirmó que aún falta tiempo para definir las candidaturas.

"No quiero entrar en eso. Nos quedan tres años", afirmó, al insistir en que no busca provocar "una discusión" dentro de su equipo.

Tanto Vance, que asumió la Vicepresidencia en 2025, como Rubio, designado secretario de Estado al inicio del actual mandato de Trump, son considerados figuras ascendentes dentro del partido y posibles contendientes en las primarias republicanas de 2028

FUENTE: Con información de EFE

