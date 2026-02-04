El diario The Washington Post , propiedad del multimillonario Jeff Bezos , comenzó el miércoles a ejecutar un vasto plan de despidos que calificó de "doloroso" pero necesario, según informó la empresa en un mensaje.

El diario, que alcanzó su prestigio con una investigación que causó la caída del presidente Richard Nixon en el escándalo de Watergate, tendrá recortes "sustanciales" en su redacción, que hasta ahora contaba con unos 800 periodistas, dijo el editor ejecutivo Matt Murray.

La dirección del The Washington Post dijo que esta medida es "dolorosa" pero necesaria para la supervivencia del medio, en una nota dirigida a los empleados.

Recortes drásticos

Según los propios afectados, la decisión impacta al personal administrativo, comercial y de publicidad, así como a cerca de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción.

Buena parte de las corresponsalías en el extranjero serán suprimidas, mientras que la sección de deportes y las páginas locales también sufrirán recortes de personal, según varios medios de comunicación.

"Esta restructuración ayudará a asegurar nuestro futuro... y nos proporcionará estabilidad para seguir adelante", declaró Murray.

El director también expuso cambios en el ecosistema informativo, como los creadores de contenido que "generan impacto a bajo costo" y aquellos generados con inteligencia artificial.

"La estructura de la empresa está demasiado arraigada en una época diferente, cuando éramos dominantes con un producto local impreso", añadió.

Claire Parker, exjefa de la oficina del Post en El Cairo, aseguró en X que había sido despedida "junto con toda la plantilla de corresponsales en Oriente Medio".

Un miembro del equipo gráfico del Washington Post declaró a la AFP que su servicio pasa de tener 25 trabajadores a solo 9.

George Soros y la destrucción de medios conservadores

Uno de los propósitos centrales de los famosos promotores del socialismo y el "progresismo", George Soros y su hijo, ha sido comprar medios de comunicación conservadores en EEUU y convertirlos en voceros de la extrema izquierda o simplemente eliminarlos.

Soros, utilizando dinero suyo e incluso de los contribuyentes, se ha dedicado a aplastar mediante la compra a cientos de medios conservadores en EEUU con plataformas, organizaciones y grupos con diferentes nombres y definiciones para que no sean vinculadas directamente a él y a su hijo, junto con otra élite izquierdista que lo que busca a través de la censura encubierta es la destrucción de la Gran Nación.

En el centro de todas estas acciones, The Washington Post lo que ha hecho siempre es defender a Soros y jamás condenar las acciones similares que pretenden exterminar la libertad de expresión, la libertad de prensa y todas las libertades posibles en un sistema democrático como el de EEUU.

El Post se convirtió en un arma defensora de la tendencia WOKE y de la izquierda radical. En múltiples ocasiones se dedicó a publicar noticias falsas y blasfemar sobre los republicanos. Emprendió además feroces campañas de desinformación contra el entonces expresidente Donald J. Trump y sus seguidores estadounidenses, junto a la defensa parcializada y muy amplificada de enemigos de EEUU, entre ellos China e Irán.

El ejemplo más reciente es el cierre el 12 de diciembre de 2025 de Radio Mambí, una legendaria emisora radial ícono del exilio cubano el anticomunismo y el conservadurismo en el país y en especial, en el sur de Florida.

Una nueva era para el Post

"No se puede vaciar una redacción de su esencia sin que ello tenga consecuencias para su credibilidad, su influencia y su futuro", denunció en un comunicado el sindicato del diario, el Washington Post Guild.

"Solo en los últimos tres años, la plantilla del Post se ha reducido en unas 400 personas", añadió el sindicato, que rechaza "categóricamente cualquier nueva reducción de plantilla".

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el periódico había registrado buenos reultados. Pero cuando el multimillonario republicano abandonó la Casa Blanca, el interés de los lectores decayó y sus números se desplomaron.

El Washington Post apoyó directamente a los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2008, 2012, 2016 y 2020. En el 2024 no publicó ningún editorial de respaldo a la candidata demócrata Kamala Harris, ante la evidente falta de prestigio y seriedad de Harris.

