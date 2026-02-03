martes 3  de  febrero 2026
Crece la esperanza de una unión de Messi y Cristiano en Miami tras polémica del portugués en Arabia Saudí

Ante los reportes de una presunta molestia de Ronaldo con su club actual, varios fanáticos han comenzado a pedir su arribo al Inter Miami de Lionel Messi

El portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 14 de mayo de 2025.

Por Andrés Espinoza Anchieta

El astro portugués Cristiano Ronaldo no estaría del todo contento con la situación actual de la liga de Arabia Saudita, según algunos reportes recientes, y los fieles aficionados del balompié no han necesitado de mucho más para comenzar a esperanzarse con la posibilidad de que CR7 pueda finalmente trabajar de la mano de Lionel Messi dentro de una cancha.

Ronaldo, quien desde hace algunos años forma parte del Al Nassr, no estaría del todo contento con la forma en la que se está dirigiendo la Saudi Pro League en la actualidad, pues los fondos, en su opinión, no se estarían repartiendo de forma equitativa. Eso ha llevado a que varios medios reporten que el jugador luso habría optado por no participar en el siguiente desafío de su combinado.

Tal como era de esperarse, las preguntas sobre qué depara en el futuro del veterano han comenzado a surgir. Un retorno a Europa, en donde Ronaldo vivió sus años dorados con el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, parece estar entre las opciones favoritas de la afición, aunque la posibilidad, soñada por muchos, de que pueda hacer equipo con quien fuera su archirrival deportivo por años, Messi, también está entre las más sugeridas.

Lionel Messi (77)
El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

La exfigura de la MLS, Rob Earnshaw, fue cuestionado sobre qué tan realista podría resultar una unión de Ronaldo y Messi en el Inter Miami, actual equipo del argentino y el más reciente campeón del circuito norteamericano.

"Si hubiese un lugar en el que podría pasar, sería en el Inter Miami", señaló Earnshaw en declaraciones recogidas por GOAL. "Desafortunadamente, no creo que vaya a pasar. Todos los fanáticos desearíamos verlos jugar juntos en un equipo algún día antes de que ambos se retiren. No creo que pase, pero si hubiese algún chance, creo que David Beckham (copropietario de los rosas) sería quien lo haría pasar", agregó.

¿Muy grandes para un mismo club?

Asimismo, Earnshaw se animó a revelar cuál, en su opinión, sería la razón principal por la que Ronaldo podría verse renuente a fichar por el Inter Miami.

"Tienes a estos dos grandes jugadores de fútbol que son figuras globales, muy famosos y grandes futbolistas. No veo que pueda ocurrir porque tendrías a dos figuras dominantes que donde sea que jueguen, sin importar el equipo, sería su equipo", indicó.

