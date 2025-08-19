martes 19  de  agosto 2025
EEUU entrega a México al boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de nexos con narcotráfico

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue entregado el mediodía del lunes en el cruce fronterizo de Sonora

El mexicano Julio César Chávez Jr. sube al ring antes de su pelea de peso crucero contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025.

Patrick T. Fallon / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- Estados Unidos entregó a México al boxeador azteca Julio César Chávez Jr., detenido en Los Ángeles y acusado de vínculos con el narcotráfico, informó este martes el Registro Nacional de Detenciones.

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue entregado el mediodía del lunes en el cruce fronterizo de Sonora (noroeste) y trasladado a un penal del mismo estado, detalla el registro.

"Fue deportado" y "había una orden de aprehensión en México" solicitada por la Fiscalía General, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante preguntas de la prensa en su conferencia matutina.

Chávez Jr., de 39 años, fue trasladado por policías federales a un penal de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, añadió el registro.

El boxeador fue arrestado el 2 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras brindar información fraudulenta en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos.

Posteriormente, la Fiscalía General mexicana informó a Estados Unidos que Chávez Jr es acusado de "delincuencia organizada y tráfico de armas".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también los señaló como "un asociado al cartel de Sinaloa".

FUENTE: AFP

