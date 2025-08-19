Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.

CARACAS. - Mientras se difundía un reporte sobre una operación militar de EEUU frente a costas de Venezuela contra cárteles de narcotráfico en Latinoamérica, Nicolás Maduro , al mando del régimen autoritario del país, informó la movilización de 4,5 millones de milicianos a lo largo del territorio en esta semana, "para garantizar la "tranquilidad y la soberanía" ante amenazas externas.

Maduro, en una reunión televisada con gobernadores y alcaldes del país, aseguró que el despliegue es parte “clave” de un “plan de paz” que se realizará "palmo a palmo" en territorio venezolano y se implementará “en todas las fábricas y centros de trabajo de todo el país".

"La milicia tiene dos componentes: el territorial y los cuerpos de combatientes. (...) Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura", afirmó con una retórica anti imperialista.

"Ningún imperio va a tocar la tierra sagrada de Venezuela", añadió, al tiempo que dijo que aboga por convertir a Venezuela en un lugar “Inexpugnable”, según agencias.

En su declaración, no mencionó actuación precisa de la Fuerza Armada Nacional.

Operación militar de EEUU hacia Venezuela

Maduro hizo el anuncio en momentos en que medios informaron la llegada a aguas internacionales frente a Venezuela de tres destructores de EEUU en las próximas 36 horas, basados en un reporte noticioso con fuentes privilegiadas sobre la operación.

El arribo de estos barcos con tecnología de defensa diseñada para rastrear objetivos y neutralizar amenazas aéreas y marítimas serian parte de las acciones que anunció el presidente Trump y su gobierno contra el Cártel de los Soles de Venezuela, designada organización “terrorista global”, entre otros grupos de narcotráfico que operan en la región y constituyen una amenaza “directa e inaceptable” a la seguridad de EEUU y del hemisferio.

Según el exsubdirector de inteligencia de las fuerzas navales del Comando Sur de EEUU, Jesús Romero, el despliegue de una fuerza de tarea específica “va en ruta hacia el Caribe” en respuesta a las actividades de narcotráfico y comportamiento del régimen de Venezuela.

Maduro y la recompensa

"Seguiré avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y de las milicias obreras”, dijo en la transmisión por canales oficialistas.

La operación, enmarcada en la seguridad de EEUU, cuenta con cuatro buques con más de 5.000 personas, además de un componente aéreo y una unidad de infantes de marina en apoyo a la marítima, operaría hasta unas 12 millas de las costas venezolanas y se mantendría bajo las órdenes de Washington, según dijo el exoficial de inteligencia de la Marina a una televisora colombiana.

La medida de Maduro se anunció en el contexto de la recompensa por 50 millones de dólares por su ubicación, ofrecida por el gobierno de EEUU, tras la incautación de 30 toneladas de cocaína vinculadas al régimen y de otras casi siete vinculadas al propio dictador venezolano.

Por ello también se le incautaron bienes por más de 700 millones de dólares en varios países de la región.

FUENTE: Con infirmación EuropaPress, NTN24