Trump revela puntos clave en negociaciones y ve viable apoyo aéreo a Ucrania

El presidente Donald Trump dijo el martes que el apoyo aéreo de Estados Unidos y las tropas terrestres europeas podrían formar parte de las garantías de seguridad para Ucrania , al tiempo que advirtió de una situación "difícil" si fracasan las conversaciones entre Moscú y Kiev.

"Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a poner gente en el terreno", dijo Trump a Fox News, refiriéndose a los aliados europeos con quienes se reunió en la Casa Blanca el lunes junto con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Estamos dispuestos a ayudarlos con apoyo aéreo, porque nadie tiene el tipo de cosas que nosotros tenemos, realmente, ellos no", afirmó Trump.

Trump descarta tropas de EEUU en Ucrania

Añadió su "garantía" de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania y descartó categóricamente, una vez más, que Ucrania se una a la alianza militar occidental OTAN.

La seguridad de posguerra es una preocupación clave para Kiev después de más de tres años de invasión rusa.

Moscú ha dicho durante mucho tiempo que no tolerará que Ucrania se una a la OTAN y ha sido hostil a la idea de que tropas occidentales se desplieguen en el territorio de la antigua Unión Soviética.

Trump dijo que "Francia y Alemania, un par de ellos, el Reino Unido, quieren tener botas sobre el terreno".

"No creo que vaya a ser un problema, para ser honesto contigo. Creo, creo que Putin está cansado de la guerra", agregó.

Trump añadió que después de sus conversaciones el lunes con líderes europeos está impulsando una cumbre bilateral entre el presidente ruso y el presidente ucraniano, seguida por otra en la que él participará.

"Si eso funciona, entonces iré a la trilateral y cerraré el acuerdo", adelantó.

Al señalar que era posible que Putin decidiera retirarse, Trump manifestó: "Espero que el presidente Putin actúe bien y, si no, será una situación difícil".

La necesaria flexibilidad de Zelenski

Zelenski "también tiene que mostrar algo de flexibilidad", añadió.

Además de la cuestión de garantizar la seguridad futura de Ucrania, el otro punto clave para terminar la guerra es el estatus de las vastas áreas ocupadas por Rusia.

Trump afirmó que Ucrania tiene que aceptar que no recuperará los territorios perdidos, incluyendo la región oriental de Donbás, pero que a cambio obtendría paz.

"Asumo que todos han visto el mapa. Saben, un gran pedazo de territorio está tomado y ese territorio ha sido tomado. Ahora están hablando de Donbás, pero Donbás ahora mismo, como saben, está 79% poseído y controlado por Rusia", dijo Trump. Y sostuvo que Ucrania no es lo suficientemente poderosa como para cambiar la situación.

"Esto fue una guerra y Rusia es una nación militar poderosa, ¿saben? Les guste o no, es una nación poderosa. Es una nación mucho más grande", sostuvo. "No te enfrentas a una nación que es 10 veces tu tamaño".

"Todos pueden jugar a ser astutos y esto y aquello, pero, ¿saben? Ucrania va a recuperar su vida", dijo Trump sobre un acuerdo de paz que involucre abandonar tierra por parte de Ucrania.

"Van a dejar de tener personas asesinadas en todas partes y van a recuperar una gran cantidad de territorio", concluyó.

FUENTE: Con información de AFP.