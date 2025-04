¡Gran combate a la vista! Jake Paul se enfrentará a Julio César Chávez Jr. en verano

El polémico YouTuber y boxeador profesional, Jake Paul, ha confirmado su próxima pelea para este verano. Paul se medirá con el ex campeón de peso mediano Julio César Chávez Jr. en una anticipada pelea de peso crucero, según ha informado Mike Coppinger de Ring Magazine. A pesar de que aún no se ha revelado la fecha ni el lugar exactos del enfrentamiento, se sabe que el combate no será transmitido en Netflix.