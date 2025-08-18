Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

MIAMI .- El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida emitió este lunes una Alerta AMBER para localizar a dos menores desaparecidos en la ciudad de Riviera Beach.

Se trata de Aizon Turner, visto por última vez con una camisa y pantalones cortos color caqui, además de zapatos negros con luces rojas; y de Akachi Turner, quien vestía una camiseta negra, pantalón negro y zapatillas altas marca FILA. Ambos niños fueron vistos por última vez en el bloque 1200 de West 6th Street.

Los menores podrían encontrarse en compañía de Audrey Turner, quien llevaba puesta una blusa sin mangas negra y una falda color crema con rayas negras. Según la descripción, llevaba el cabello recogido en una coleta y un aro en la nariz.

Como advirtieron las autoridades, los niños y la mujer podrían estar viajando en un sedán negro Toyota con daños en la parte frontal, posiblemente en dirección al área de Atlanta, Georgia, junto a otra mujer afroamericana aún no identificada.

Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de estas personas, que se comunique de inmediato con el Florida Department of Law Enforcement (FDLE), con el Departamento de Policía de Riviera Beach al 561-845-4123, o llame al 911.