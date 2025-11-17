lunes 17  de  noviembre 2025
El Barcelona regresa al Spotify Camp Nou tras más de dos años

El Barça señaló que esta decisión llega después de la obtención de la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1B, "que permite ampliar el aforo hasta los 45.401 espectadores"

Fotografía tomada el 14 de noviembre de 2025 que muestra la construcción del nuevo estadio Camp Nou del FC Barcelona en Barcelona.

Foto de Josep LAGO / AFP

El FC Barcelona confirmó este lunes que volverá a jugar en su estadio, el Spotify Camp Nou, el próximo sábado 22 de noviembre para la disputa de su partido ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026, y con un aforo de más de 45.000 espectadores.

"El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 13 de Liga, ante el Athletic Club, previsto para el sábado 22 de noviembre a las 16.15 horas (10:15 hora del Este), se disputará finalmente en Spotify Camp Nou", indicó el club catalán en un comunicado.

El último partido oficial en su estadio fue el 28 de mayo de 2023 ante el RCD Mallorca, con victoria por 3-0, con doblete de Ansu Fati y un gol de Gavi que puso el broche a más de 60 años de historia del estadio. Tras esa fecha, comenzaron las obras de remodelación del recinto que, tras varios amagos de fechas, por fin podrá vivir el retorno del primer equipo, que el pasado 7 de noviembre ya acogió un entrenamiento para 23.000 aficionados a modo de ensayo general.

"Esta autorización incluye toda la zona de Lateral, y se suma a la licencia ya concedida de la Fase 1A, que comprende a Tribuna y Gol Sur", detalló.

"El club sigue trabajando en la Fase 1C para garantizar la reanudación de la actividad en el Gol Norte, reuniendo todas las condiciones operativas, de seguridad y de confort para los socios, socias y afición", aclaró la entidad que preside Joan Laporta.

Con la obtención de estas licencias y el aforo permitido de 45.401 personas, 129 posiciones estarán destinadas a las personas con movilidad reducida y habrá nuevos espacios de confort y adecuación para el público, al igual que un nuevo túnel para jugadores y vestuarios remodelados para ambos equipos.

Las mejoras también se extienden a los apartados de seguridad y evacuación, con más accesos, vías de evacuación, barandillas, nuevo sistema de rociadores y de extinción automática. También se pondrá en marcha los sistemas de acceso con pórticos y ticketing integrado.

El club informó igualmente de que la preventa de entradas para socios y socias para este partido frente al Athletic Club se activó este mismo , mientras que el martes, a la misma hora (16:00 hora española), se abrirá la venta para el público general.

Por otro lado, en relación con los partidos que el club tiene que jugar como local en la Fase Liga de la 'Champions', el FC Barcelona comunicó que "está trabajando conjuntamente con la UEFA" para poder disputar el duelo contra el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou, aunque todavía se está "a la espera de recibir la confirmación definitiva".

"Con todas estas novedades y con la licencia de ocupación de la Fase 1A y 1B ya concedida, el FC Barcelona celebra poder volver a competir en su estadio y seguir avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou", sentenció el club 'culer'.

FUENTE: EUROPA PRESS

