Portugal clasifica al Mundial 2026, Irlanda al repechaje tras épico partido con Hungría

Con Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30', 41, 81') y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3' de penal, 51', 72' de penal), con sendos tripletes

Jugadores de Portugal celebran después del partido de clasificación para la Copa del Mundo 2026, zona Europa, grupo F, entre Portugal y Armenia, en el estadio Dragao en Oporto el 16 de noviembre de 2025.

Jugadores de Portugal celebran después del partido de clasificación para la Copa del Mundo 2026, zona Europa, grupo F, entre Portugal y Armenia, en el estadio Dragao en Oporto el 16 de noviembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto, mientras que en el otro encuentro del grupo F, Irlanda venció 3-2 en Hungría, logrando el acceso al repechaje.

En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30', 41, 81') y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3' de penal, 51', 72' de penal), con sendos tripletes.

También anotaron Renato Veiga (7'), Gonçalo Ramos (21') y Francisco Conceicao (90+2'), mientras que Eduard Spertsyan (18') empató provisionalmente para Armenia.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9.ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el repechaje.

En Budapest, los locales se adelantaron rápidamente, con un tanto de Daniel Lukacs (3'), y volvieron a ponerse por delante antes del descanso con diana de Barnabas Varga (37') tras el empate provisional de Troy Parrott (15', de penal).

El atacante del AZ Alkmaar neerlandés, héroe ya con dos dianas contra Portugal, fue el protagonista absoluto en el Puskas Arena, empatando en el minuto 80... y dando la victoria definitiva a Irlanda en el 90+6', durante la última acción del partido.

El resultado abre las puertas del repechaje a Irlanda, que podrá luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea y Japón 2002.

Eliminatorias

-- Resultado final del Grupo F de eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026 tras los partidos disputados el domingo:

Hungría 2

Irlanda 3

Portugal 9

Armenia 1

Clasificación: Pts J G N P gf gc Dif

1. Portugal 13 6 4 1 1 20 7 13 CLASIFICADA

2. Irlanda 10 6 3 1 2 9 7 2 REPECHAJE

3. Hungría 8 6 2 2 2 11 10 1

4. Armenia 3 6 1 0 5 3 19 -16

FUENTE: Con informaciòn de AFP

