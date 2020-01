El duelo de quarterbacks anuncia un choque de estilos este domingo en Miami

Mientras Mahomes es un superstar, muchos menosprecian a Garoppolo porque consideran que es solo una pieza más en el engranaje de los 49ers, y en el triunfo que envió a su equipo al juego cumbre de la NFL, con una victoria 37-20 sobre los Packers de Green Bay apenas completó seis de ocho pases para 77 yardas.

En cambio Mahomes es una fiesta, es el espectáculo, el actor soñado, el excelso jugador que puede cambiar el curso de un partido con su genialidad. En el durísimo partido contra los Titans de Tennessee, Mahomes completó 23 de 35 pases para 294 yardas y tres touchdowns, pero lo más sensacional ocurrió a falta de 11 segundos para irse al descanso cuando el quarterback de los Chiefs corrió 27 yardas, dejando en el camino los golpes y la cazería de los Titans para anotar un touchdown y cambiar la suerte del partido, que al final ganaría su equipo 35-24.

Está claro que Mahomes con apenas su tercera temporada en la NFL y su segunda como titular de los Chiefs es un jugador que puede variar el giro de un partido.

A Garoppolo no le reconocen ese talento, pero el comentarista Colin Cowherd, de Fox Sports 1, se encargó de aclarar que el entrenador de los 49ers Kyle Shanahan tuvo con el equipo de la bahía un récord de 4-20 sin Garoppolo y de 21-5 con él.

Las cifras hablan. Garoppolo fue seleccionado en el 2014 por los Patriots de Nueva Inglaterra, que lo veían como el futuro reemplazo para Tom Brady. Los éxitos de Brady hicieron imposible un cambio en la posición y resultaba insostenible mantener como suplente a un jugador de ese potencial y por lo tanto el entrenador Bill Belichick decidió cambiarlo a los 49ers por una selección de segunda ronda.

De esta manera, Goroppolo ancló en los 49ers, que en el 2018 le extendieron un contrato por cinco años y $137.5 millones.

En la tercera semana, el quarterback sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla y se perdió la temporada en la que el equipo de San Francisco terminó con un récord 2-14.

La campaña siguiente, Garoppolo fue fundamental en el conjunto que terminó con un récord 13-3 y en la postemporada consiguió triunfos amplios contra los Vikings de Minnesota y los Packers para llevar a los suyos al Super Bowl. Su juego es cerebral, es una pieza en el engranaje del equipo y es, sobre todo, un jugador seguro y confiable.

En cambio, la historia de Mahomes es todo lo contrario. Es la explosión, el liderazgo, el riesgo, el atrevimiento y el que se gana el corazón de la gente. Su padre es Pat Mahomes, lanzador de Grandes Ligas. Patrick se acostumbró a vivir en olor a multitud.

En el 2018, en una campaña espectacular, Mahomes condujo a los Chiefs a la final de la Conferencia Americana, Perdieron contra los Patriots. Fue una experiencia dolorosa, y al final del partido se le acercó Brady para dedicarle unas palabras de consuelo que le sirvieron ahora.

"Las principales cosas que me dijo fue que me mantuviera en mi proceso y que sea yo mismo", comentó Mahomes en NBC Sports, luego de vencer a los Titans. "Me dijo también que sacara el máximo provecho de cada día. Cuando uno escucha esas palabras de alguien que ha ganado tanto, uno advierte que hay que seguir el consejo si quiere lograr grandes cosas".

Quizás como castigo o tal vez porque no era capaz de resistirlo, Mahomes casi no vio el Super Bowl en el que los Patriots vencieron a los Rams de Los Angeles para conquistar su sexto título. "

"En mi casa en Kansas City solo prendí la TV un momento", recordó Mahomes. "Y usé eso como excusa para decirme que debía prepararme a fondo para ser actor en ese juego y no estar sentado en casa viéndolo por TV".

Un año después, Mahomes logró su objetivo, llevó a los Chiefs al Super Bowl después de 50 años y sostendrá en Miami un durísimo duelo contra el cerebral Garoppolo.