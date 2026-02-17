Éxito del Super Bowl impulsa a Bad Bunny a cima del Billboard 100

MIAMI.- DtMF de Bad Bunny alcanza el número uno en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el segundo tema de la superestrella en alcanzar el tope de esta lista, y el primero en solitario. Anteriormente, logró este hito con I Like It, junto a Cardi B y J Balvin , durante una semana en julio de 2018.

Esta noticia se da a conocer luego de la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero en Santa Clara, California, con DtMF como canción de cierre del set.

MÚSICA Marc Anthony sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "Me hizo sentir muy orgulloso"

La canción, que originalmente alcanzó el número dos del Hot 100 en enero de 2025, encabeza el top 10 con cuatro canciones de Bad Bunny, todas interpretadas por él en el Super Bowl, junto con otras dos de su álbum de 2025 Debí Tirar Más Fotos.

Baile Inolvidable, que alcanza el puesto dos, un nuevo récord, y Nuevayol, que sube hasta la quinta posición, también un nuevo récord. Además, Tití Me Preguntó, de su álbum de 2022 Un Verano Sin Ti, regresa a la lista en el número 7 tras alcanzar el número 5 ese año.

DtMF en números

El sencillo se alza por tercera semana en la cima de la lista de Streaming Songs, tras liderar durante dos semanas entre enero y febrero de 2025, estableciendo un nuevo récord en ventas de canciones digitales.

La suma de 43 millones de reproducciones para DtMF marca la mayor cantidad para una canción en lo que va de 2026.

También es el total semanal más alto para la canción, que previamente alcanzó un máximo de 34,9 millones en su primera semana en el n.º 1 de Streaming Songs.

Además, logra la semana con más reproducciones para una canción no principalmente en inglés en esta década, superando su mejor marca anterior (que superó los 34,6 millones registrados por Ella Baila Sola de Eslabón Armado y Peso Pluma en mayo de 2023).