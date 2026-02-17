martes 17  de  febrero 2026
MÚSICA

Éxito del Super Bowl impulsa a Bad Bunny a cima del Billboard 100

La canción, que originalmente alcanzó el número dos del Hot 100 en enero de 2025, encabeza el top 10 con cuatro canciones de Bad Bunny

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026. &nbsp;

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- DtMF de Bad Bunny alcanza el número uno en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el segundo tema de la superestrella en alcanzar el tope de esta lista, y el primero en solitario. Anteriormente, logró este hito con I Like It, junto a Cardi B y J Balvin, durante una semana en julio de 2018.

Esta noticia se da a conocer luego de la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero en Santa Clara, California, con DtMF como canción de cierre del set.

Lee además
Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
MÚSICA

Marc Anthony sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "Me hizo sentir muy orgulloso"
Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
VIRAL

Crecen los rumores sobre presunta reconciliación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

La canción, que originalmente alcanzó el número dos del Hot 100 en enero de 2025, encabeza el top 10 con cuatro canciones de Bad Bunny, todas interpretadas por él en el Super Bowl, junto con otras dos de su álbum de 2025 Debí Tirar Más Fotos.

Baile Inolvidable, que alcanza el puesto dos, un nuevo récord, y Nuevayol, que sube hasta la quinta posición, también un nuevo récord. Además, Tití Me Preguntó, de su álbum de 2022 Un Verano Sin Ti, regresa a la lista en el número 7 tras alcanzar el número 5 ese año.

DtMF en números

El sencillo se alza por tercera semana en la cima de la lista de Streaming Songs, tras liderar durante dos semanas entre enero y febrero de 2025, estableciendo un nuevo récord en ventas de canciones digitales.

La suma de 43 millones de reproducciones para DtMF marca la mayor cantidad para una canción en lo que va de 2026.

También es el total semanal más alto para la canción, que previamente alcanzó un máximo de 34,9 millones en su primera semana en el n.º 1 de Streaming Songs.

Además, logra la semana con más reproducciones para una canción no principalmente en inglés en esta década, superando su mejor marca anterior (que superó los 34,6 millones registrados por Ella Baila Sola de Eslabón Armado y Peso Pluma en mayo de 2023).

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny renueva contrato con Rimas Publishing

La noche en que el reggaetón desafió al imperio: Bad Bunny y la batalla por la hegemonía cultural

Bad Bunny bate récord de audiencia en espectáculo del Super Bowl

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)
CRISIS SEVERA

Minera canadiense Sherritt se va de Cuba, tras décadas de operaciones

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Te puede interesar

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Danny Quirós durante una visita a DIARIO LAS AMÉRICAS.
ELECCIONES

Estratega político Danny Quirós desgrana el triunfo de Laura Fernández en Costa Rica

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas