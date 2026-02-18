miércoles 18  de  febrero 2026
Ponen en venta a los Seahawks tras ganar el Super Bowl

El anuncio ocurrió sólo 10 días después de que Seattle alzara su segundo título de la NFL, con un rotundo triunfo 29-13 en el Super Bowl ante Nueva Inglaterra

Los jugadores de los Seahawks de Seattle celebran con el Trofeo Vince Lombardi después de derrotar a los Patriots de Nueva Inglaterra durante el Super Bowl LX en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.

Los jugadores de los Seahawks de Seattle celebran con el Trofeo Vince Lombardi después de derrotar a los Patriots de Nueva Inglaterra durante el Super Bowl LX en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.

Josh Edelson / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Seahawks de Seattle, flamantes campeones de la liga de football americano (NFL), confirmaron este miércoles el inicio formal del proceso de venta de la franquicia.

El anuncio ocurrió sólo 10 días después de que Seattle alzara el segundo título de la NFL de su historia, con un rotundo triunfo 29-13 en el Super Bowl ante los Patriots de Nueva Inglaterra.

Los jugadores de los Seahawks de Seattle celebran con el Trofeo Vince Lombardi después de derrotar a los Patriots de Nueva Inglaterra durante el Super Bowl LX en el Levis Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.
Seahawks de Seattle aplastan a Patriots en el Super Bowl más latino de la historia
El linebacker #53 de los Seattle Seahawks, Boye Mafe, intenta bloquear al quarterback #10 de los New England Patriots, Drake Maye, durante el Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levis Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. 
Cuando la derrota duele más que una lesión en el Super Bowl

La salida al mercado de los Seahawks era esperada en la NFL, aunque en la antesala del Super Bowl, sus actuales propietarios habían tratado de frenar estas versiones al asegurar que la venta no era inminente.

Los Seahawks son parte de un fideicomiso creado por Paul Allen, el expropietario y cofundador de Microsoft fallecido de cáncer en 2018.

En los últimos años su hermana Jody ha controlado a los Seahawks, al igual que a los Trail Blazers de Portland de la NBA, bajo la instrucción dejada por Allen de vender eventualmente a ambos equipos y donar las ganancias a fines filantrópicos.

En su comunicado, los Seahawks señalaron que el proceso de venta estará dirigido por el banco de inversión Allen & Company y el bufete de abogados Latham & Watkins.

"Se estima que (el proceso) continuará hasta la temporada baja de 2026. A continuación, los propietarios de la NFL deberán ratificar el acuerdo de compra definitivo", señaló el club.

Según medios estadounidenses, los Seahawks tendrían un valor estimado de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.

La venta más cara hasta ahora en la NFL fue la de los Commanders de Washington por unos 6.000 millones de dólares en 2023.

El pasado septiembre, los herederos de Allen también llegaron a un acuerdo formal para la venta de los Trail Blazers, en una operación que se valoró en unos 4.000 millones de dólares.

Alcaraz y Sinner se meten en cuartos de final

El español Carlos Alcaraz, número uno mundial, se clasificó este miércoles a cuartos de final del Abierto de Catar tras vencer al francés Valentin Royer (60º), horas después de que el italiano Jannik Sinner (2°) hiciese lo propio ante el australiano Alexei Popyrin (53º).

El murciano de 22 años, que se convirtió en el hombre más joven en completar el "Career Grand Slam" al conquistar el Abierto de Australia a comienzos de febrero, encadenó su novena victoria tras imponerse por 6-2, 7-5.

"Hubo momentos en los que pensé en un tercer set, no voy a mentir, pero obviamente era solo una pequeña parte de mi mente la que pensaba en eso", dijo Alcaraz, que se había visto con un 5-2 en contra en el segundo set.

FUENTE: AFP

