Marc Anthony sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "Me hizo sentir muy orgulloso"

El intérprete de Valió la pena aseveró que tener la valentía de celebrar la identidad en un espectáculo tan icónico ha sido una gran hazaña

Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 continúa dando de qué hablar entre los exponentes de la música latina. Y recientemente Marc Anthony se pronunció al respecto, manifestando la alegría y el orgullo que sintió gracias a la hazaña del boricua.

“Me encantó. Amé cada segundo. Aplaudí frente al televisor. En esos momentos [los shows de medio tiempo del Super Bowl], en su mayoría se trata de mí, mí, mí y de qué tan estrella de rock soy y mira cómo floto. Y lo que Benito hizo fue una celebración de su cultura en el momento de la verdad. Y conocí cada cosa idiosincrática, esas sutilezas que realizó durante la presentación, creo que estuvo hermosamente hecho", dijo a Leila Cobo de Billboard.

El show tuvo una audiencia de 128,2 millones, según cifras publicadas de Nielsen Big Data +, y contó con Tití me preguntó, Yo perreo sola, NuevaYol y Baile inolvidable, guiños a la cultura latina y una serie de figuras públicas de la región en la icónica casita.

"Me hizo sentir muy orgulloso"

Además, el mensaje “Juntos Somos América” en el campo del Levi’s Stadium fue aclamado por todos los países que conforman el continente.

Ante esto, el intérprete de Valió la pena aseveró que tener la valentía de celebrar la identidad latina en un espectáculo tan icónico ha sido una gran hazaña.

“Me hizo sentir muy orgulloso, y el hecho de que utilizara ese vehículo para celebrar nuestra cultura y recordar a la gente que hemos estado aquí desde siempre y no nos vamos a ir, sin importar la retórica y las tonterías. Así que, felicitaciones para él y para todos los que celebraron. Aplaudí frente al televisor”, agregó.

