La historia abarca por ahora desde la Copa en Inglaterra 1966 hasta Rusia 2018.

“Mi primer Mundial me produce recuerdos como los de la primera enamorada, como algo romántico”, comentó Arriola en una conferencia telefónica desde Lima. “La Copa ha evolucionado tanto que se ha convertido en un supershow. Ahora el fútbol ya no es para el aficionado. Está hecho para la TV, para que se venda”.

Su primer Mundial lo hizo con un grupo de ocho amigos peruanos asiduos del Lima Crickett.

“Compramos un tour que incluía pasajes y entradas; entonces los partidos de la primera fase se disputaban en una sola sede, salíamos de la casa donde nos alojábamos una hora antes y entrábamos al estadio sin problemas”, recordó Arriola. “Quise asistir a un partido en otra sede y me fuí al estadio y compré la entrada en boletería. Eso ahora es imposible en este mundo”.

Lo único que “Chupo” no tiene de esos años románticos son fotos sobre el famoso primer mundial.

“En esa época nadie llevaba una cámara fotográfica al estadio”, sentencia con ironía. “Ahora en el estadio 50.000 personas se toman fotos con sus celulares”.

Para asistir a los tres partidos de Perú en el Mundial de Rusia tuvo que gastar alrededor de 4.000 dólares en pasajes de vuelos internos debido a lo alejado de las sedes en la primera ronda.

En 52 años de mundiales, Arriola ha visto de manera presencial algunas de las grandes epopeyas en la mayor competencia deportiva del planeta. Pelé, Maradona, Beckenbauer, Yashin y Zidane son algunos nombres que le saltan a la cabeza entre tantos ídolos del balón.

“Estuve en el gol con la ‘Mano de Dios’ de Maradona en México 1986 y en el tricampeonato de Pelé en México 1970”, afirmó Arriola. “En Alemania 2006 asistí a una de las performances más impresionantes cuando Zinedine Zidane jugó con una exquisitez extraordinaria y posibilitó el triunfo 1-0 sobre el entonces campeón mundial defensor Brasil con todos sus astros: Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos y Kaká, entre otros”.

Es muy difícil encontrar una persona en el mundo que haya estado presente en tantos mundiales y la referencia que primero salta es la del periodista uruguayo Luis Alfredo Sciutto, quien escribía con el seudónimo Diego Lucero y que presenció 15 Copas del Mundo.

Lo que convierte en único el caso de Arriola, sin embargo, es que a lo largo de su vida y por su profundo amor al deporte ha ido coleccionando joyas que no tienen precio en el mundo. Y lo más increíble es que ninguno de esos objetos ha sido comprado, salvo entradas y souvenirs. Los demás, especialmente las camisetas, son obsequios de aquellos héroes deportivos que sintieron que la pasión de Arriola es auténtica y por eso le entregaron piezas significativas a alguien que las iba a valorar.

“Tengo los boletos de los partidos mundialistas a los que he asistido, tengo los pasaportes sellados, souvenirs y desde 1982 poseo fotos mías con personajes del fútbol”, dijo Arriola. “También tengo camisetas valiosísimas como la de Mesut Ozil, campeón mundial con Alemania en Brasil 2014; la de Alberto Gallardo del día que anotó un gol a Brasil, en México 1970; la de Escocia del partido contra Perú, en Argentina 1978; y además los tres afiches de los mundiales que ganó Pelé firmados por él; la camiseta del Santos de Pelé; chalinas, banderines e infinidad de cosas que pocos en el mundo pueden tener”.

Arriola nació en Berlín en plena II Guerra Mundial. Su padre, nieto de hacendados peruanos, había ido a estudiar Medicina a Alemania y se casó allí con una dama local. Jorge es el único varón de seis hermanos. Tiene dos hijos y cuatro nietos.

Desde pequeño fue apasionado por el fútbol. Fue campeón nacional infantil con el Mariscal Sucre en 1955 y siete años después integró el equipo Asociación Nicolini Chorrillos que ganó el ascenso a primera división profesional del fútbol peruano.

No llegó a jugar en la máxima categoría porque entonces consiguió una trabajo como relacionador público ligado al deporte en la principal cervecería peruana, que no le permitía jugar de manera profesional, y la familia presionó mucho para que aceptara un trabajo seguro porque en esa época el fútbol no era visto como una profesión con futuro.

Tan valiosa es su experiencia que cuando el Instituto Peruano del Deporte preparaba las celebraciones de los 70 años de la inauguración del Estadio Nacional, el 27 de octubre pasado, lo llamaron y le dijeron que era la persona indicada para elaborar el programa de actividades.

Los años pasan y ahora la gran pregunta es qué va a ocurrir con todos esos objetos valiosísimos y únicos que posee Arriola, que son parte de la historia del mundo del fútbol y que reflejan el alma de un aficionado.

“No he tenido la oportunidad de encontrar a alguien que se haya interesado por preservar estas joyas”, se lamentó Arriola. “Hacer un museo es muy costoso. No es poner colgadores. Se necesita un local grande y equiparlo con los avances tecnológicos de la época para que pueda ser disfrutado en todo el planeta. Ahí tengo, entre otras cosas, el banderín de la selección uruguaya campeona del mundo en Brasil 1950 firmado por los campeones William Martínez, Víctor Rodríguez Andrade y Washington Ortuno; tengo las camisetas de Perú de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y del Sudamericano de Lima 1939”.

De seguro, Jorge Arriola continuará apilando Copa del Mundo en su biblioteca y agregando nuevos tesoros a su riquísimo museo de un aficionado al fútbol. Ahora el desafío es unir esfuerzos para que esas joyas no se disgreguen y tengan un hogar permanente como homenaje al aficionado en el mundo.