Zinedine Zidane será el nuevo seleccionador de Francia tras el Mundial

Después de varios años alejado de los banquillos, Zinedine Zidane estaría listo para regresar al fútbol profesional y hacerlo en el cargo que más deseaba: dirigir a la selección francesa. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el exentrenador del Real Madrid habría alcanzado un acuerdo verbal con la Federación Francesa de Fútbol para convertirse en el nuevo seleccionador nacional una vez finalice el Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida, la decisión ya estaría tomada a nivel interno, aunque no se oficializará ningún cambio hasta que termine la participación del combinado galo en la cita mundialista. Por ahora, Didier Deschamps seguirá al frente del equipo con el objetivo de competir al máximo nivel.

Un relevo planificado tras el Mundial

La posible llegada de Zidane al banquillo francés no sería una sorpresa dentro del entorno futbolístico. Desde su salida del Real Madrid en junio de 2021, el nombre del técnico marsellés ha estado constantemente vinculado con el futuro de la selección nacional. Su perfil siempre ha sido visto como el sucesor natural de Deschamps, especialmente por su peso histórico dentro del fútbol francés.

Según explicó Romano en su canal de YouTube, el acuerdo sería verbal y todo apunta a que el anuncio oficial se realizará una vez concluya el torneo internacional. La prioridad actual de la Federación es mantener la estabilidad deportiva mientras el equipo compite en el Mundial.

Zidane, un icono eterno del fútbol francés

Zinedine Zidane no solo es uno de los entrenadores más respetados de su generación, sino también una de las mayores leyendas del fútbol francés. Como jugador disputó 108 partidos internacionales y fue pieza clave en la conquista del Mundial de 1998, un logro que lo convirtió en héroe nacional.

Su carrera con la selección se extendió hasta el Mundial de 2006, donde lideró a Francia hasta la final en una de las despedidas más recordadas de la historia del fútbol. Ahora, casi dos décadas después de su retiro internacional, todo apunta a que regresará para escribir un nuevo capítulo, esta vez desde el banquillo.

Un proyecto que llevaba años gestándose

La opción de ver a Zidane como seleccionador francés ha sido objeto de especulación durante años. Incluso antes de abandonar el Real Madrid, su nombre aparecía como candidato recurrente para dirigir al combinado galo en el futuro.

Si se confirma el acuerdo tras el Mundial, Francia iniciaría una nueva etapa con uno de sus máximos símbolos al mando, en un proyecto que buscaría mantener la competitividad del equipo y renovar la ilusión de cara a los próximos torneos internacionales.