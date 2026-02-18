miércoles 18  de  febrero 2026
FÚTBOL

Presidente de la FIFA asegura que todo el Mundial se jugará con "entradas agotadas"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio a conocer que los 104 partidos previstos para el Mundial de Norteamérica 2026 se jugarán a casa llena

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Los 104 partidos del Mundial de Norteamérica 2026 se disputarán "con las entradas agotadas", aseguró este miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista televisiva.

"La demanda está ahí. Cada partido está agotado", dijo el dirigente a la cadena estadounidense CNBC y precisó que todavía se han reservado "algunas entradas para ventas de último minuto".

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un podio durante el sorteo del torneo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
El pasado mes se cerró la segunda fase de venta de boletos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca el 11 de junio.

Se registraron "508 millones de solicitudes en cuatro semanas para alrededor de siete millones de entradas disponibles, procedentes de más de 200 países de todo el mundo", señaló Infantino.

El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

"Nunca habíamos visto algo así, es increíble", celebró el patrón del organismo rector del fútbol mundial.

La fase de venta de boletos de "último minuto", señaló, comenzará en abril y se prolongará hasta la final del torneo el 19 de julio.

Infantino se defendió también de las críticas por el precio de las entradas, calificado de "exorbitante" por asociaciones de aficionados, y que ha alcanzado niveles máximos en las webs de reventa.

"Es como si en un mes hubiera 104 ediciones del Super Bowl", volvió a comparar Infantino. "Y obviamente eso tiene una consecuencia en los precios".

"El precio de las entradas se ha fijado, pero tienen, especialmente en Estados Unidos, algo que se llama precio dinámico, lo que hace que los mismos suban o bajen en función de la demanda y del cartel del partido", elaboró.

"También pueden revender sus entradas en las plataformas oficiales, en el mercado secundario y los precios volverán a subir. Eso forma parte del mercado", expuso.

Ingresos por el Mundial

Norteamérica 2026, la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones compitiendo a lo largo de tres países, dejará a la FIFA unos ingresos estimados en "11.000 millones de dólares, quizá un poco más", afirmó su presidente.

Pero "cada dólar se reinvierte en el fútbol en los 211 países" afiliados, aseguró.

También calculó que el impacto del Mundial en la economía estadounidense rondará los "30.000 millones de dólares en términos de turismo, restauración, seguridad, inversiones, etc".

Según Infantino, además de los siete millones de espectadores en los estadios, el Mundial también atraerá entre 20 y 30 millones de turistas y creará "185.000 empleos a tiempo completo".

"Esto tendrá un efecto enorme (...) Y espero que ese efecto no se limite a la Copa del Mundo, sino que (se prolongue) en el futuro", confió.

FUENTE: AFP

