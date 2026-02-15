domingo 15  de  febrero 2026
DEPORTES

Boleto olímpico cuestionable para Los Ángeles 2028

El Clásico Mundial de Béisbol repartirá cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero las dudas persisten sobre qué figuras podrán participar

El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, celebra luego de conectar un sencillo en un encuentro, el 25 de mayo de 2024.

El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, celebra luego de conectar un sencillo en un encuentro, el 25 de mayo de 2024.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

La semana pasada señalamos que el Clásico Mundial de Béisbol necesita mejoras y esas críticas se mantienen vigentes. Ahora se suma un elemento que abre un nuevo debate. El torneo que se disputará del 6 al 17 de marzo otorgará cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con la cita olímpica celebrándose en pleno verano, la gran pregunta es si los jugadores de Grandes Ligas podrán participar. Para entonces, los equipos de MLB ya tienen bastante claro si son contendientes a la postemporada o si su temporada está prácticamente perdida. En ese escenario, ¿qué tan dispuestos estarán los clubes a ceder a sus figuras para un torneo que no controlan directamente? El Clásico lo organiza la propia MLB, pero no está claro si se midió el impacto real de que los jugadores soliciten permisos en medio de la campaña.

Lee además
El mánager Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles, observa durante la práctica de bateo antes del primer juego de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Center el 24 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. 
Béisbol

Manager de los Dodgers quiere dirigir a Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
Mariah Carey actúa en la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán, Italia. 
POLÉMICA

¿Mariah Carey cantó en directo o no en los Juegos Olímpicos?, organizadores se niegan a aclarar
Rob Manfred (4)
El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

¿Los equipos los concederán? ¿Cómo se manejarán los seguros? ¿Quién asume el riesgo de una lesión en plena temporada? El contraste con el baloncesto es inevitable. La NBA no coincide con el calendario olímpico y eso ha permitido que los Juegos cuenten históricamente con estrellas como Michael Jordan, LeBron James o Kobe Bryant. En el béisbol, en cambio, el choque de calendarios vuelve casi utópico pensar en un torneo olímpico con las grandes figuras del momento.

Parecido, pero diferente al fútbol

Desde mi punto de vista, se trata de un boleto olímpico que, para quienes clasifiquen, será conseguido por protagonistas que no estarán en Los Ángeles. No es un fenómeno exclusivo del béisbol, en el fútbol ocurre algo parecido, con selecciones limitadas por edad y apenas un puñado de refuerzos. La diferencia es que el fútbol sí tiene un Mundial consolidado.

El béisbol ya fue olímpico, pero su regreso mantiene la misma debilidad, no poder contar con sus estrellas. Mientras no se resuelva ese choque con la MLB, el Clásico necesita afirmarse como el mundial del béisbol antes de repartir boletos olímpicos.

Temas
Te puede interesar

Pasión en los Juegos Olímpicos por coleccionar pins se perpetúa en Milán

Conozca las mejores actuaciones de Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno

Deportistas acaban con preservativos en los Juegos Olímpicos de Invierno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista general del parqueo donde se encuentra la cafetería La Lunita.
OPERATIVO FEDERAL

Redada policial termina con el cierre del bar La Lunita en Hialeah

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado pide bloquear flujo de dinero que el régimen usa "para la represión y la corrupción"

La amnistía es una esperanza para familiares de presos políticos en Venezuela. 
VENEZUELA

Para una verdadera ley de amnistía hay que cambiar hasta los jueces

El chavismo excarceló a 17 presos políticos en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, en la madrugada de este 14 de febrero. Dentro del grupo están los sindicalistas José Elías Torres, y William Lizardo, así como el joven Gabriel Sánchez Piña
DDHH

Régimen venezolano excarcela a otros 17 presos políticos: quedan 644

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.
BAJO INVESTIGACIÓN

Agente de la policía de Miami-Dade arrestado en investigación por presunto delito de naturaleza sexual

Te puede interesar

Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono este miércoles, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba: media isla a oscuras este domingo con apagones simultáneos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán el 11 de mayo de 2025, muestra al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (izq.), llegando a Mascate. Irán y Estados Unidos iniciaron su cuarta ronda de negociaciones nucleares en Mascate, según informaron medios iraníes el 11 de mayo de 2025. 
POLÍTICA EXTERIOR

Irán confirma segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con EEUU en Ginebra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
NEGOCIACIONES

Trump pide a Hamás que proceda a un desarme "total e inmediato"

Czestochowa, Polonia.
TURISMO

Czestochowa, tranquila ciudad con poderoso espíritu

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado pide bloquear flujo de dinero que el régimen usa "para la represión y la corrupción"