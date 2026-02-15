Boleto olímpico cuestionable para Los Ángeles 2028

El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, celebra luego de conectar un sencillo en un encuentro, el 25 de mayo de 2024.

La semana pasada señalamos que el Clásico Mundial de Béisbol necesita mejoras y esas críticas se mantienen vigentes. Ahora se suma un elemento que abre un nuevo debate. El torneo que se disputará del 6 al 17 de marzo otorgará cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

Con la cita olímpica celebrándose en pleno verano, la gran pregunta es si los jugadores de Grandes Ligas podrán participar. Para entonces, los equipos de MLB ya tienen bastante claro si son contendientes a la postemporada o si su temporada está prácticamente perdida. En ese escenario, ¿qué tan dispuestos estarán los clubes a ceder a sus figuras para un torneo que no controlan directamente? El Clásico lo organiza la propia MLB, pero no está claro si se midió el impacto real de que los jugadores soliciten permisos en medio de la campaña.

Rob Manfred (4) El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025. PATRICK MCDERMOTT / Getty Images vía AFP

¿Los equipos los concederán? ¿Cómo se manejarán los seguros? ¿Quién asume el riesgo de una lesión en plena temporada? El contraste con el baloncesto es inevitable. La NBA no coincide con el calendario olímpico y eso ha permitido que los Juegos cuenten históricamente con estrellas como Michael Jordan, LeBron James o Kobe Bryant. En el béisbol, en cambio, el choque de calendarios vuelve casi utópico pensar en un torneo olímpico con las grandes figuras del momento.

Parecido, pero diferente al fútbol

Desde mi punto de vista, se trata de un boleto olímpico que, para quienes clasifiquen, será conseguido por protagonistas que no estarán en Los Ángeles. No es un fenómeno exclusivo del béisbol, en el fútbol ocurre algo parecido, con selecciones limitadas por edad y apenas un puñado de refuerzos. La diferencia es que el fútbol sí tiene un Mundial consolidado.

El béisbol ya fue olímpico, pero su regreso mantiene la misma debilidad, no poder contar con sus estrellas. Mientras no se resuelva ese choque con la MLB, el Clásico necesita afirmarse como el mundial del béisbol antes de repartir boletos olímpicos.