Es cierto que Cuba tuvo figuras de calidad en ligas extranjeras como el caso de Alfredo Despaigne, Lázaro Blanco (antes de abandonar el equipo durante el preolímpico de las Américas, en el que Cuba se quedó sin pasaje para unas olimpiadas, por primera vez), Yariel Rodríguez y Liván Moinelo. Pero ¿qué hubiera pasado de contar con peloteros en la Gran Carpa?

¿Por qué las contrataciones de atletas cubanos en el exterior no han funcionado para mejorar los resultados deportivos de la Isla en la arena internacional? Para eso, el Diario de Cuba, realizó un análisis que podría responder esas inquietudes.

"En el caso de Cuba, no se llama a lo mejor disponible. Se basan en la actividad política de la persona, cómo se comportan en redes sociales; si es un desertor o no. Buscan a los que verdaderamente puedan controlar. Pero para mí, la clave de todo eso, por lo que Cuba no puede mejorar y hay un declive en Panamericanos, Centroamericanos, etc., es que ahora mismo el deporte es el reflejo de la sociedad cubana. Es algo deteriorado por completo, que no tiene arreglo, porque tienes que trabajar desde la base y cambiar una mentalidad obsoleta. Tienes que darte cuenta de que estamos en 2022, no en los años 70 u 80. No es que te hayan recortado distancia, sino que tú te quedaste parado y los demás, usando la tecnología que hay, te pasaron por el lado", explica Yordano Carmona, periodista de Diario de Cuba.

1000 (12).webp Cuba posterga anuncio del equipo al Clásico Mundial AP archivo

"En Cuba se sigue entrenando en el béisbol como se entrenaba en los años 70 y los 80. Los jugadores de Grandes Ligas no entrenan hoy como entrenaban en esa época. Los peloteros cubanos van a jugar a Japón y regresan, ¿pero de qué te vale tener atletas profesionales si cuando viene un evento de cierta magnitud, el cuerpo de dirección, de entrenadores, son los mismos que responden a las doctrinas revolucionarias? Y al final ni son ellos los que toman las decisiones, son títeres. Las decisiones las toman personas con un nivel más alto en lo político. Ese es el principal problema que tiene Cuba. Los atletas se han profesionalizado un poco, pero quienes toman las decisiones y tienen un peso para que el deporte pueda ir adelante, siguen con la mentalidad de los años 60 y 70", sentencia el director de Pelota Cubana.

El caso con los peloteros estrellas de la MLB, que podrían defender su camisa, terminan cediendo a no presentarse por el solo hecho, de que, el gobierno cubano tiene influencia con el deporte.

"En el caso del béisbol han sido contratos aislados, que ellos mismos (la estatal Federación Cubana de Béisbol) han seleccionado. No es como en otros países. Te pongo el ejemplo de Venezuela, que políticamente hablando es parecido a Cuba. (Nicolás) Maduro no tiene nada que ver con el béisbol del país. Cuando Venezuela va a un torneo, lleva a todos los peloteros; incluso a algunos que llevan años sin ir al país, pero son venezolanos. Escogen lo mejor disponible", explica Yordano Carmona, director del medio Pelota Cubana.

El columnista de DIARIO DE CUBA Enrique del Pozo opina que en el caso de Cuba, "con la inserción de deportistas en ligas profesionales, no se han podido obtener buenos resultados en competencias internacionales, en primer lugar, porque las principales figuras, sobre todo en el béisbol, han decidido emigrar y las convocatorias para ellos están sujetas a otras condiciones extradeportivas, como acabamos de ver ahora con el Clásico Mundial (de Béisbol)".

Si Cuba quiere mostrar un buen papel en el próximo Clásico Mundial, lo primero que debe hacer es separar lo que opine el gobierno a la filosofía del deportista. El pelotero busca la victoria para la gloria de su país y dejar el nombre en lo más alto, pero si siente el rechazo o control de entes ajenos al departamento deportivo, seguirá sucediendo la pantomima de ediciones pasadas.

La selección cubana tiene en sus manos una oportunidad exquisita para llamar la atención de otras grandes estrellas de la MLB, que por miedo o simplemente confrontación le dijeron no, al equipo cubano.

Figuras como Yoan Moncada y Yoenis Céspedes pueden ser el imán que atraiga el talento de nombres como José Abreu o los hermanos (Yuli y Lourdes) Gurriel para próximas ediciones. Eso si el 2023 es de crecimiento y fin de ataduras en el béisbol cubano.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba