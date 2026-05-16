Nueva York prepara festín urbano por la Copa Mundial 2026

Nueva York y Nueva Jersey son sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la Gran Manzana se prepara para celebrar la ocasión con amplias festividades en toda la ciudad.

La región albergará partidos de alto nivel de la fase de grupos —incluyendo a Brasil, Francia e Inglaterra— en el MetLife Stadium, del 13 de junio al 19 de julio, culminando con la final del Mundial.

Al recorrer las calles de Nueva York, resulta evidente que tanto instituciones como negocios se están subiendo al “tren” del Mundial. Desde el Whitney Museum of American Art y el American Museum of Natural History hasta Rockefeller Center y El Museo del Barrio —incluyendo hoteles y restaurantes— la ciudad abraza plenamente la ocasión.

Además, se instalarán grandes esculturas de balones de fútbol en distintos puntos como parte de un programa de arte público vinculado al torneo.

Sí, Nueva York —la ciudad desafiante— se está preparando. No se trata solo de rascacielos, tráfico intenso, musicales de Broadway o museos, sino de una forma de vida. O la amas o no.

Museo Whitney

Con la llegada del Mundial, el Whitney Museum of American Art ampliará su programación de días y noches gratuitos, junto con actividades temáticas, convirtiéndose en un punto clave de visita.

Además de actividades inspiradas en el torneo de fútbol —música, creación artística, visitas guiadas y vistas desde sus terrazas— el museo presenta la edición número 82 de la Bienal del Whitney. La muestra refleja las corrientes cambiantes del arte en Estados Unidos, explorando no solo lo que se crea, sino lo que significa definir algo como “estadounidense” hoy.

“Ya sea Andy Warhol o Basquiat, que desarrollaron sus carreras en Nueva York, o los artistas de la Bienal, el museo deja entrar a la ciudad”, señaló Benjamin Lipnick, director de Turismo y Marketing del Whitney. “Se puede ver en nuestras galerías, a través de nuestras ventanas o en nuestras terrazas”.

Añadió: “Cuando la gente visita el Whitney, también aprovecha todo lo que lo rodea: caminar por el High Line, ir a Chelsea Market. Son experiencias que se pueden disfrutar gratis”.

También pueden asistir a talleres para aprender pintura, danza y más: siempre hay algo sucediendo.

La entrada es gratuita para menores de 25 años y miembros del museo. Además, hay acceso libre y programación especial para todas las edades los viernes de 5 a 10 p.m. y el segundo domingo de cada mes.

Disfrute el vídeo que hemos preparado sobre Nueva York para usted.

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Historia Natural

El American Museum of Natural History es un lugar donde se puede pasar fácilmente un día entero y aun así no verlo todo. Con más de 40 salas de exhibición, abarca dinosaurios, el espacio, océanos, vida silvestre, culturas humanas, gemas, insectos, ciencia del clima y evolución.

Con motivo del Mundial, el museo se suma a la celebración con la exposición For the Win: Objects of Sports Excellence, parte de una iniciativa más amplia titulada World Cup, World Cultures: Celebrating the Community and Science of Sport.

La muestra incluirá objetos deportivos de diversas disciplinas, incluidos artículos relacionados con el fútbol vinculados al New York City FC.

Rockefeller Center

Durante décadas, Rockefeller Center ha sido uno de los íconos más representativos de Nueva York. Su mirador, Top of the Rock —ubicado entre los pisos 67 y 70— ha sido designado como mirador oficial y beneficio para poseedores de entradas.

Mientras la plaza vibra con la energía del Mundial, Top of the Rock ofrece una perspectiva única desde las alturas, con vistas panorámicas de 360 grados que conectan a los aficionados con la ciudad.

La programación incluye transmisión en vivo de partidos, mientras que la icónica pista a la entrada se transformará en un vibrante campo de fútbol. Los Channel Gardens rendirán homenaje a las ocho naciones que han ganado la Copa del Mundo —Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España— y a las leyendas que marcaron esos momentos históricos.

Concebido por John D. Rockefeller Jr. como una “ciudad dentro de la ciudad”, el complejo incluye 13 edificios, con una torre principal de 70 pisos conectada por un pasaje subterráneo.

El Museo del Barrio

Ubicado en la Museum Mile, El Museo del Barrio está dedicado a preservar y celebrar el legado artístico y cultural de los puertorriqueños y latinoamericanos en Estados Unidos.

“Estamos aquí para celebrar el arte latino y latinoamericano, a los artistas y a las comunidades en Nueva York, en todo Estados Unidos y en el mundo”, afirmó Lee Sessions, curador asociado de la colección permanente.

A través de iniciativas dirigidas a públicos jóvenes, el museo fomenta nuevas generaciones de visitantes mientras responde al creciente interés internacional por el arte caribeño y latinoamericano.

Además de exposiciones temporales, cuenta con una colección permanente de casi 9,000 obras y organiza celebraciones culturales, festivales, conciertos, conferencias y eventos comunitarios.

Entre las exposiciones destacan Sophie Rivera: Double Exposures y Jangueando: Recent Acquisitions, 2021–2025.

Durante el Mundial, El Museo del Barrio celebrará la cultura del fútbol mediante música, movimiento y comunidad, incluyendo la proyección en vivo de la final en un ambiente festivo y familiar.

También albergará una de las grandes esculturas de balones de fútbol del programa de arte público.

Broadway

Broadway en 2026 combina éxitos de larga duración —como Hamilton, The Lion King y Wicked— con adaptaciones de cine y televisión como Stranger Things y The Outsiders, además de nuevas producciones que compiten por los premios Tony.

Entre ellas destaca Buena Vista Social Club, en el Gerald Schoenfeld Theatre, inspirada en hechos reales y ficción, que narra la historia del legendario grupo cubano reunido por Ry Cooder, Nick Gold y Juan de Marcos González.

Durante el Mundial, los productores de Buena Vista Social Club ofrecerán recuerdos y mercancía temática con equipos participantes, especialmente de América Latina.

Gastronomía

Desde cafés de barrio hasta alta cocina, Nueva York ofrece una de las escenas culinarias más diversas del mundo.

En el Hotel Civilian, cerca de Times Square, puede disfrutar de vistas panorámicas, jazz en vivo, cócteles y aperitivos en el Starchild Rooftop Bar & Lounge, en un ambiente temático del Mundial.

Para comer, Becco —del equipo de la galardonada Lidia Bastianich— sigue siendo una referencia en Restaurant Row. Destacan los camarones crujientes al horno con salsa picante, la sinfonia di paste, las albóndigas y el pastel de mousse de chocolate con cerezas Amarena.

Para los amantes de la carne, Fogo de Chão en Midtown ofrece una clásica experiencia brasileña tipo churrascaría, a pocos minutos de Times Square.

Dónde hospedarse

La escena hotelera de Nueva York es una de las más dinámicas y competitivas del mundo, impulsada por el turismo, los viajes de negocios y grandes eventos como el Mundial.

Nos alojamos en el recién inaugurado Voco Times Square, en pleno distrito teatral. Se trata de lugar moderno, con diseño cuidado y ubicaciones privilegiadas, sin la formalidad ni los precios del lujo tradicional.

Su terraza en el piso 23, una de las más nuevas de Midtown, ya se ha convertido en un punto animado con vistas espectaculares de Times Square, el distrito teatral y el río Hudson a lo lejos.

Cómo llegar

Las principales aerolíneas operan en Nueva York, incluida Delta Air Lines. Elija JFK para vuelos internacionales, LaGuardia para el acceso más rápido a Manhattan o Newark para más opciones y conexiones ferroviarias.

Aunque LaGuardia no tiene estación de metro directa, es fácil llegar a Manhattan tomando un taxi o servicio de transporte hasta Jackson Heights–Roosevelt Avenue y conectar con el metro.

Alternativamente, un taxi o servicio de coche cuesta entre 35 y 75 dólares, dependiendo de la hora y la demanda.