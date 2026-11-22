El entrenador argentino del Manchester United, Mauricio Pochettino, reacciona después de ver a su equipo ir perdiendo 4-0 durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Liverpool y el Manchester United en Anfield en Liverpool

El Manchester United comenzó una nueva etapa con Mauricio Pochettino en el banquillo, pero los problemas del equipo no desaparecieron. Los Red Devils sufrieron una contundente derrota por 4-0 ante el Liverpool este domingo en Anfield, en el estreno del técnico argentino.

Pochettino, contratado durante el reciente parón internacional para sustituir a Michael Carrick, tuvo un debut complicado, marcado por una expulsión temprana y dos goles encajados en apenas 15 minutos.

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El Manchester United se quedó con diez jugadores desde el minuto 8, cuando Leny Yoro recibió una tarjeta roja directa por derribar a Alexander Isak en las inmediaciones del área. En el lanzamiento de la falta posterior, Dominik Szoboszlai abrió el marcador para los locales.

Tres minutos después, Florian Wirtz amplió la ventaja del Liverpool, que aprovechó el desconcierto de su rival para tomar el control del encuentro.

En la segunda mitad, Rio Ngumoha y Victor Munoz completaron la goleada y sellaron el 4-0 definitivo en Anfield.

La derrota representa un duro comienzo para Pochettino, que afronta el desafío de recuperar a un equipo que continúa instalado en la parte baja de la clasificación.

Tras 11 jornadas de la Premier League, el Manchester United ocupa el penúltimo puesto con ocho puntos, apenas uno más que el colista Crystal Palace.