Lionel Messi #10 del Inter Miami CF reacciona tras la derrota de su equipo en el partido de playoffs de la Copa MLS Audi 2026 entre el Inter Miami CF y el Columbus Crew en el Nu Stadium el 21 de noviembre de 2026 en Miami, Florida.

El Inter Miami de Lionel Messi comenzó de la peor manera su camino en los playoffs de la Major League Soccer (MLS). El vigente campeón sufrió una contundente derrota por 3-0 ante Columbus Crew en casa y quedó contra las cuerdas, obligado a ganar los dos próximos encuentros para evitar la eliminación en primera ronda.

El conjunto de Florida pagó caro sus errores defensivos y terminó condicionado por la expulsión del argentino Gonzalo Luján en el minuto 36, después de recibir su segunda tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Steven Moreira.

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Columbus ya había tomado ventaja en el marcador desde el minuto 9, cuando el chileno Gonzalo Tapia transformó en gol una acción que terminó en penalti, provocado por una mala salida del guardameta canadiense Dayne St. Clair.

La expulsión de Luján complicó todavía más el panorama para los locales, que no encontraron respuestas ante un rival que atraviesa un gran momento de forma, con nueve victorias en sus últimos diez compromisos.

Messi protagonizó un polémico incidente

Antes del encuentro, Messi recibió su segundo trofeo consecutivo como máximo goleador de la temporada regular de la MLS. Sin embargo, la celebración terminó convirtiéndose en una noche amarga para el capitán argentino.

El astro del Inter Miami fue el principal argumento ofensivo de su equipo, aunque se encontró repetidamente con las intervenciones del arquero Patrick Schulte. También tuvo una oportunidad clara que no pudo aprovechar Luis Suárez, después de recibir un pase del argentino.

Lionel Messi y Gonzalo Tapia recibieron tarjeta amarilla después de esta acción en la banda.



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La tensión aumentó cuando Messi lanzó el balón contra la cabeza del chileno Tapia durante un saque de banda, después de que este se colocara frente a él para obstaculizar el lanzamiento.

El árbitro Allen Chapman mostró tarjeta amarilla a ambos futbolistas, una decisión que generó protestas en el banquillo de Columbus.

«Todo el mundo sabe que él (Messi) merecía más que una tarjeta amarilla. Es realmente muy triste», cuestionó el entrenador del Crew, Laurent Courtois.

El colegiado defendió posteriormente su decisión y explicó que la fuerza empleada por el argentino fue insignificante y que la acción no alcanzó el nivel necesario para considerarse conducta violenta.

Columbus sentenció en la segunda parte

En el descanso, el entrenador de Miami, Cristian González, intentó reorganizar al equipo con el ingreso del paraguayo Matías Galarza por Suárez. Sin embargo, los problemas defensivos continuaron.

Taha Habroune amplió la ventaja en el minuto 52 con una precisa definición y, apenas seis minutos después, Tapia firmó su doblete para establecer el definitivo 3-0.

El resultado deja al Inter Miami, segundo cabeza de serie de la Conferencia Este, obligado a ganar los dos siguientes partidos frente a Columbus, que terminó séptimo en la fase regular.

El segundo encuentro se disputará el próximo viernes en Ohio y, si el conjunto de Messi consigue la victoria, la eliminatoria se decidirá el 2 de diciembre en Miami.

«Fue un partido en el que no nos salió nada. Generamos nosotros mismos sus situaciones de gol», lamentó González.

El técnico argentino también advirtió sobre la importancia del próximo compromiso: «Esto nos tiene que servir porque en la próxima estamos afuera si no ganamos. Es una prueba de carácter y sé que mi equipo la tiene».

Si consigue remontar la serie, el ganador se enfrentará en las semifinales del Este a New England Revolution o Philadelphia Union.

En otros resultados de la jornada, New England Revolution venció 2-0 a Philadelphia Union, mientras que FC Dallas derrotó 3-0 a Portland Timbers con un doblete del uruguayo Joaquín Valiente.