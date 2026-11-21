El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles.

MIAMI.- El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sufrieron intrusiones informáticas ejecutadas por hackers, según informaron el viernes las cadenas estadounidenses NBC News y CNN, en medio de una creciente preocupación por una serie de fallas e incidentes tecnológicos registrados en infraestructuras clave del país.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si ambos ataques están vinculados ni quiénes son los responsables.

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De acuerdo con NBC News, que citó a dos exfuncionarios, el USDA notificó a su personal que un sistema empleado para gestionar pagos a los agricultores fue blanco de un ciberataque. Las fuentes advirtieron que los atacantes podrían utilizar esa plataforma como vía de acceso a datos más sensibles, incluidos registros vinculados a investigaciones biológicas que podrían ser aprovechados por adversarios extranjeros.

Nuevo ataque al FBI

En paralelo, CNN reportó que el FBI sufrió su segundo ataque cibernético desde septiembre, esta vez mediante una intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), una base de datos esencial utilizada diariamente por agencias policiales federales, estatales y locales para rastrear fugitivos y resguardar la seguridad pública. Estos hechos ocurren tras interrupciones tecnológicas recientes en los sectores de transporte, comunicaciones y comercio electrónico —así como en una red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)— y días después de que la Casa Blanca despidiera a su jefe de ciberseguridad, Sean Cairncross, mientras el presidente Donald Trump llamó a la población a mantener la calma.

El nuevo incidente se produce después de que, en septiembre, el FBI investigó un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes a trabajar en la agencia, tras una denuncia del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters sobre una intrusión en el portal de empleo.

"El FBI tiene conocimiento de un grupo de ciberdelincuencia que afirma haber vulnerado el portal FBIJobs.gov y haber afectado presuntamente la información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) de los empleados del FBI", indicó entonces la agencia en una respuesta a EFE.

El acontecimiento sale a la luz tras una semana de que el sistema de control aéreo de Estados Unidos colapsara y provocara la cancelación de miles de vuelos en todo el país, evento que fue seguido por una serie de fallas en diferentes sistemas de entidades del Estado y empresas.

La Administración del presidente, Donald Trump, ha minimizado este tipo de fallas y ha negado que exista un ataque sistémico por parte de agentes externos.

En medio de la crisis, el director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, fue relevado el jueves de su puesto por la Casa Blanca y sustituido de manera interina por la hasta ahora directora de información del Pentágono, Kirsten Davies.

FUENTE: Con información de AFP y EFE