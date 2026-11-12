jueves 12  de  noviembre 2026
Fútbol

Manchester United destituye a Carrick y Pochettino aparece como favorito para sucederlo

Manchester United destituye a Michael Carrick tras un mal inicio de temporada y Mauricio Pochettino surge como favorito para dirigir a los Red Devils.

El entrenador inglés del Middlesbrough, Michael Carrick, reacciona durante el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa entre el Middlesbrough y el Chelsea en el Riverside Stadium en Middlesbrough, noreste de Inglaterra, el 9 de enero de 2024. Ahora es el nuevo entrenador del Manchester United&nbsp;

El entrenador inglés del Middlesbrough, Michael Carrick, reacciona durante el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa entre el Middlesbrough y el Chelsea en el Riverside Stadium en Middlesbrough, noreste de Inglaterra, el 9 de enero de 2024. Ahora es el nuevo entrenador del Manchester United 

Oli SCARFF / AFP
El entrenador inglés del Manchester United, Michael Carrick, reacciona a la derrota en el terreno de juego tras el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Bournemouth en Old Trafford

El entrenador inglés del Manchester United, Michael Carrick, reacciona a la derrota en el terreno de juego tras el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Bournemouth en Old Trafford

Afp
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Manchester United destituyó este jueves a Michael Carrick como entrenador, después de un desastroso comienzo de temporada que tiene al equipo en puestos de descenso de la Premier League. El argentino Mauricio Pochettino figura como principal candidato para ocupar el banquillo de Old Trafford.

Los 'Red Devils' apenas han conseguido una victoria en sus primeros diez encuentros del campeonato inglés y acumulan ocho puntos, una situación que terminó por sentenciar el futuro de Carrick.

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Aunque la entidad todavía no ha anunciado a su sustituto, manifestó en un comunicado que pretende nombrar al nuevo entrenador lo antes posible. Según Sky Sports, el United y Pochettino ya alcanzaron un acuerdo verbal para concretar su llegada.

El técnico argentino, de 54 años, conoce ampliamente el fútbol inglés tras dirigir al Southampton, Tottenham y Chelsea. Sin embargo, actualmente está al frente de la selección de Estados Unidos, con la que disputó el Mundial de Norteamérica 2026 y alcanzó los octavos de final. Además, renovó recientemente su contrato hasta 2030.

Carrick había asumido inicialmente como interino en enero de 2026, tras la salida del portugués Rúben Amorim. Sus buenos resultados le permitieron ser confirmado en el cargo durante el verano, después de conducir al equipo al tercer puesto de la pasada Premier League y asegurar su clasificación para la Liga de Campeones.

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, saluda a los fanáticos previo a un partido contra Costa Rica, el 22 de enero de 2025.

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, saluda a los fanáticos previo a un partido contra Costa Rica, el 22 de enero de 2025.

No obstante, el excentrocampista no pudo mantener aquella dinámica positiva y acumuló nueve partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones. Entre los resultados más dolorosos destacó una goleada 4-1 ante el Como italiano, debutante en la Champions.

Ni siquiera las recientes reacciones frente a la Roma (3-2), después de remontar dos goles, y el empate 4-4 contra el Aston Villa, con dos tantos en el descuento, consiguieron evitar su destitución.

El club agradeció a Carrick su dedicación y profesionalidad, aunque consideró necesario un cambio para recuperar el rumbo deportivo.

Pochettino no es el único candidato sobre la mesa. También aparecen nombres como Eddie Howe, Antonio Conte y Julian Nagelsmann. Según la BBC, el seleccionador estadounidense tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

Mientras se define su futuro, el Manchester United volverá a la acción el próximo 22 de noviembre frente a su histórico rival, el Liverpool. Por su parte, Harry Kane, quien estuvo bajo las órdenes de Pochettino en el Tottenham, elogió al argentino y lo calificó como un entrenador fantástico.

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