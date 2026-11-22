El entrenador Erik Spoelstra y Davion Mitchell #2 del Miami Heat reaccionan durante el cuarto periodo del partido de la Emirates NBA Cup contra los Cleveland Cavaliers en el Kaseya Center el 13 de noviembre de 2026 en Miami, Florida.

El comienzo de temporada del Miami Heat estuvo lejos de las expectativas. La llegada de Giannis Antetokounmpo había elevado las aspiraciones de la franquicia de Florida, pero las primeras presentaciones dejaron dudas sobre el funcionamiento de un equipo que necesitaba encontrar una identidad. Cuatro derrotas consecutivas, problemas defensivos y falta de entendimiento entre sus principales figuras encendieron las alarmas.

El panorama cambió. Miami ajustó sus mecanismos y convirtió las dificultades iniciales en una oportunidad para construir una estructura más reconocible. La victoria sobre Houston Rockets por 128-110 representó su quinto triunfo consecutivo y el octavo en los últimos 10 juegos, lo que confirmó la evolución de un conjunto que pasó de generar preocupación a convertirse nuevamente en un rival incómodo.

Padel Txema Carrillo da un nuevo paso en Estados Unidos: dirigirá el equipo de pádel de la Universidad de Miami

LITERATURA Programación de la Feria del Libro de Miami este domingo 22 de noviembre

Giannis, el factor que necesitaba Miami

Antetokounmpo llegó para convertirse en el principal referente de un equipo que necesitaba una figura capaz de marcar diferencias en ambos costados de la cancha. Ante Houston terminó con 20 puntos, 13 rebotes y seis asistencias, aunque su influencia fue mucho mayor que sus números. Su capacidad para atraer defensores, atacar el aro y generar ventajas obliga a los rivales a modificar sus planteamientos.

Spoelstra encontró una manera gráfica de describir su actuación. “Fue Magic Johnson durante los primeros 14 minutos del partido”, expresó el entrenador, en referencia a la capacidad del griego para organizar el ataque y poner a sus compañeros en posiciones favorables. “Controló todo el partido. Controló todo el desarrollo ofensivo”, agregó.

La atención que recibe libera espacios para sus compañeros y abre nuevas posibilidades ofensivas. También crece su conexión con Klay Thompson. La convivencia entre Giannis y Bam Adebayo, que inicialmente planteaba interrogantes por sus zonas de influencia, comienza a ofrecer soluciones: la presencia de ambos fortalece el juego interior y permite alternar referencias cerca del aro. La amenaza exterior de Thompson y la capacidad del griego para penetrar pueden convertirse en una combinación determinante.

La defensa recupera su protagonismo

La principal explicación del cambio está en el otro costado de la cancha. Durante el comienzo de la campaña, Miami sufrió para controlar a sus adversarios, con problemas en las ayudas, los cierres sobre los tiradores y la protección del rebote.

“Queremos que nuestros jugadores sean protagonistas defensivos”, señaló Spoelstra. Y resumió la identidad que busca consolidar: “Quiero que seamos duros, físicos y extremadamente disruptivos”.

En esa transformación han aparecido dos protagonistas inesperados: Myron Gardner y Ryan Conwell. Ambos han ganado espacio en la rotación y aportado energía, intensidad y disposición para realizar el trabajo menos vistoso. Spoelstra resaltó la capacidad de Gardner para ayudar a sus compañeros y valoró la solidez defensiva y la valentía de Conwell.

Un ataque con más alternativas

Miami ocupa mejor los espacios y aprovecha las ventajas que genera Antetokounmpo. Ya no depende exclusivamente de las acciones individuales de su principal figura y cuenta con diferentes caminos para producir puntos.

“Nuestros jugadores están jugando con alegría en ataque. Me gusta verlo”, manifestó Spoelstra después de superar a Houston.

Thompson es una pieza importante de ese engranaje. Su capacidad para castigar desde la larga distancia obliga a los rivales a ampliar sus defensas y evita que concentren todos sus esfuerzos en detener a Giannis y Bam Adebayo. Davion Mitchell aporta conducción y presión, mientras Andrew Wiggins y Bobby Portis ofrecen alternativas desde la rotación.

Ante Houston, Miami convirtió 18 triples y repartió 29 asistencias, una muestra de un ataque con mayor fluidez y participación colectiva. Antetokounmpo no necesitó cargar con toda la responsabilidad anotadora para influir en el encuentro.

Todavía queda camino por recorrer. La regularidad, la salud de sus principales figuras y la capacidad para sostener la intensidad serán determinantes para establecer hasta dónde puede llegar el equipo. Pero el Heat ya ofrece señales diferentes: Giannis comienza a ejercer la influencia que motivó su incorporación, sus compañeros encuentran espacios para complementarse y los jugadores de reparto entienden cómo contribuir.

La mejoría, por tanto, no responde a una sola actuación: nace de una rotación más comprometida y de roles cada vez más claros.

Miami necesitaba algo más que una estrella para recuperar sus aspiraciones. Necesitaba un equipo. Y esa es precisamente la transformación que empieza a mostrar sobre la cancha.