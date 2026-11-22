LA HABANA.- Desde que pasó el huracán Rafael, en el otoño de 2024, Virgilio, un campesino residente en un intricado poblado de San Juan y Martínez, Pinar del Río, a 189 kilómetros al oeste de La Habana, cuenta a DLA que no recibe agua por las tuberías.

“Siempre es un cuento distinto. Qué si la sequía, que no hay combustible para bombear el agua, que si se rompió una válvula, en fin, una guayaba (mentira) tras otra. La última vez que pasó por aquí una comitiva del gobierno provincial prometieron resolver el problema de la falta de agua. Dijeron que habían comprado en Europa una bomba que sustituiría a la vieja. De eso hace un año. Parece que el barco donde la traen es de vela”, dice Virgilio y esboza una sonrisa irónica.

"En el caserío donde vivo, para acarrear agua tenemos dos opciones: ir con una carreta hasta la cooperativa más cercana, a dos kilómetros y medio, y pedir de favor que nos dejen llenar los recipientes. O dar un viaje de cinco kilómetros hasta una presa y cargar el agua con cubos. El problema ahora es que la presa está casi seca y la motobomba eléctrica de la cooperativa se rompió. La gente del poblado hemos trancado la carretera como señal de protesta, pero nadie se entera. Vivimos en un lugar apartado".

No nos meten miedo

"Ni la policía ni la Seguridad del Estado pasan a meternos miedo. Hemos ido al partido municipal, al provincial y a las oficinas del acueducto. Siempre nos pelotean. Una vez mandaron una pipa del Estado. Desde hace dos años pugilateamos (gestionamos) el agua por nuestra cuenta. No hay bolsillo que aguante pagar a un aguatero -persona que se dedica al negocio de transportar agua- 4 mil pesos para que te llene un tanque de 55 galones. Lo que estamos pasando es una tortura”, dice el campesino.

Rosa Miriam, vecina de Manicaragua, Villa Clara, 300 kilómetros al este de la capital, cuenta que lleva “más de tres meses sin recibir agua potable”. Y en las zonas altas es peor aún. Los barrigones del gobierno siempre nos caen a mentiras y falsas promesas. Como sin agua no se puede vivir, se han montado negocios que te cobran un ojo de la cara por llenarte una cisterna de agua”.

“Por un tanque de mil litros tienes que pagar 6 mil o 7 mil pesos. Cuatro mil pesos por uno de 55 galones y 400 pesos por cada cubo de agua. Llenar una cisterna de ocho mil litros no baja de 50 mil pesos. En las tiendas del Estado y bodegones de las MIPYMES un galón con cinco litros de agua cuesta dos mil pesos. Y mi salario como ingeniera es de ocho mil pesos”.

“Gracias a Dios, mi familia que vive en Miami me ayuda a costear el agua, a comprar comida y pagar los datos de internet. Ellos me tiran un cabo (me ayudan) trabajando doce o catorce horas haciendo Uber, en la construcción y como dependientes. Mientras, el gobierno se limpia las manos como Poncio Pilatos y culpa al bloqueo del actual desastre. Es una tragedia la que sufre el pueblo cubano”, confiesa Rosa Miriam.

De vieja data

Desde el barrio de Chicharrones, en Santiago de Cuba, a 957 kilómetros de La Habana, Yoel asevera que "el problema de agua es tan viejo como la revolución. Fidel fue un vendedor de humo. Cuba era un paraíso. Se construyeron presas, conductoras, un transvase de agua desde las montañas de Oriente al oeste del país y la realidad es que la mayor parte de la población santiaguera recibe el agua cada dos o tres meses. El agua se ha convertido en un negocio muy rentable. Para ahorrar agua, la gente hace sus necesidades en el monte”.

Daniel, dueño de una pizzería en el corazón de Santiago, explica que cada semana gasta 60 mil pesos para tener agua en su negocio. "Al mes son 240 mil pesos. Y en los últimos días están cobrando más. No me quedó más remedio que subir el precio de la pizza. De 250 a 350 pesos”.

Una funcionaria del Instituto de Recursos Hidráulicos en Santiago de Cuba reconoce que “el déficit de agua potable en la provincia es un tema de larga data. Se han construido conductoras y embalses, pero no han sido suficientes. Y en actual escenario de crisis económica y el cerco al combustible de Trump, no se avizoran soluciones a corto ni a mediano plazo”.

La incapacidad del Estado en la gestión de los servicios básicos no asombra a Lydia, jubilada, residente en Gibara, municipio de la provincia de Holguín a 800 kilómetros al noroeste de La Habana. “Tengo 71 años, y te puedo asegurar que los problemas del agua en la zona donde vivo son desde hace tres décadas. Los funcionarios te describen un panorama esperanzador para ilusionarte. Pero todo es mentira".

Miles de pesos por el agua

"Recibo agua una vez cada 70 u 80 días. La gente construye pozos y en carretones vamos a la costa a buscar agua de mar que al menos sirve para descargar el baño. Para lavar la ropa voy a un arroyo. Una pipa de agua te cobra 40.000 pesos por llenarte la cisterna. Y si sales a protestar, la policía te da una paliza y luego te meten diez años de cárcel. Estamos atrapados en un sinsentido”.

La prensa oficial asegura que más de dos millones 700 mil cubanos sufren escasez del preciado líquido. Un ingeniero de Aguas de La Habana revela que la “cifra real probablemente sea el doble. Esos números no reflejan a los clientes que por falta de combustible o por los prolongados apagones se les ha alargado el ciclo de distribución en la capital de tres a cinco días. Pero en la práctica, por falta de electricidad o apagones imprevistos, ocurren golpes de agua en las conductoras provocando roturas que demoran semanas o meses en reparar”.

“Desde los años 60, en La Habana existían barriadas que no recibían agua del acueducto. Tenían servicios de camiones cisterna. Algunos países árabes y de la UE dieron créditos y donaciones en divisas para modernizar las redes hidráulicas. Pero si el trabajo se realizó, fue una chapucería y al poco tiempo volvieron a estar afectados por el déficit de agua”, subraya el ingeniero.

Recientemente, la periodista Darcy Borrero, publicó en Cubanet un reportaje en el cual reseña que durante las dos últimas décadas la dictadura castrista ha recurrido a créditos y programas de cooperación internacional para rehabilitar redes de acueducto y alcantarillado, modernizar estaciones de bombeo y mejorar el tratamiento de agua. Parte de ese financiamiento se destinó a proyectos en las provincias de Las Tunas, Guantánamo, Camagüey y La Habana. De 2010 a 2019, al Estado se le concedieron préstamos de más de 70 millones de dólares, supuestamente destinados a modernizar la infraestructura hídrica.

El ingeniero de Aguas de La Habana expresa que “una parte de esas obras se iniciaron, pero no se concluyeron por falta de recursos o porque el financiamiento por la parte cubana nunca se entregó. Eran proyectos donde el fondo extranjero ponía una fracción del dinero y el otro capital era responsabilidad del Estado cubano. Algunas obras se hicieron sin la calidad requerida y no cumplieron sus objetivos”.

La falta de transparencia y la corrupción en el manejo del dinero público en la Isla es alarmante. En el verano de 2024, la prensa oficial informaba que ese año se instalarían 900 equipos de bombeos con energía fotovoltaica para solucionar los problemas de abasto de agua en toda la isla en época de ciclones y apagones.

Cero bombeo

Los medios estatales prometieron un mejor servicio de distribución y un cambio de matriz que permitiría ahorrar 17 gigawatts anuales y diez mil toneladas de diésel. Hace poco más de un mes, el presidente designado Miguel Díaz-Canel, aseguró que en los primeros meses de 2027 el bombeo de agua en La Habana no dependerá del inestable Sistema Electro energético Nacional.

Pero Charito, residente, en un barrio pobre y duro al sur de la capital, no cree ni una palabra de lo que dicen los dirigentes. “Ya los cubanos no aguantamos una mentira más. Lo de este gobierno con el pueblo es criminal. El país necesita, con urgencia, una intervención humanitaria internacional. No podemos seguir viviendo rodeados de basura, con enfermedades, sin medicamentos, sin comida, sin luz y sin agua. Me baño cada tres días y hago las necesidades en bolsas de nailon que luego boto en la calle. Vivimos como animales”.